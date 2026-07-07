Levski se oglasio: Saopštenje bugarskog šampiona nekoliko sati pred meč sa Borcem!

Levski je dao nove smjernice svojim navijačima.

Izvor: Yulian Todorov / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Borca i Levskog ukrstiće večeras na Gradskom stadionu (20.30) koplja u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbalsko zdanje u Platonovoj ulici praktično je rasprodato. Imaće izabranici Vinka Marinovića ogromnu podršku u ovom duelu, ali neće ni bugarski fudbaleri biti usamljeni jer se očekuje da na Gradski stadion stigne oko 500 pristalica bugarskog šampiona.

Nekoliko sati prije meča, klub iz Sofije oglasio se na zvaničnom sajtu važnim saopštenjem za svoje navijače.

"FK Levski obavještava svoje navijače da je domaćin, FK Borac, organizovao fan-zonu smještenu neposredno uz sektor predviđen za navijače 'Plavih' na Gradskom stadionu u Banjaluci. Očekuje se da će ona biti otvorena oko 15.00 časova.

Važno je napomenuti da nakon ulaska u fan-zonu izlazak iz nje neće biti moguć.

Za navijače koji dolaze automobilom obezbeđen je parking u blizini fan-zone. U okviru zone biće dostupni hrana i piće.

FK Levski poziva sve svoje navijače da poštuju uputstva organizatora i organa reda kako bi se obezbijedilo nesmetano odvijanje aktivnosti prije i tokom utakmice", naveli su iz Levskog, uz objavljenu lokaciju fan-zone.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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