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Vladimir Micov poslije 19 godina ponovo u Partizanu

Vladimir Micov poslije 19 godina ponovo u Partizanu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Bivši reprezentativac Srbije Vladimir Micov postaće direktor za košarkaške operacije u Partizanu.

Vladimir micov postaje direktor za kosarkaske operacije u partizanu Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Partizana, Milana, Galatasaraja Vladimir Micov na dobrom je putu da postane direktor za košarkaške operacije u bivšem klubu. Kako javlja Meridian sport, Micov će se vratiti u Partizan poslije 19 godina i to kao funkcioner.

U planu je da Vladimir Micov bude oslonac Žarku Paspalju, generalnom menadžeru Partizana. Micov, koji je dres crno-bijelih nosio 2007. i sa kojim je osvojio prvenstvo Srbije, sad bi u klubu iz Humske mogao da ima nešto drugačiju funkciju poslije igračke karijere. Iako se rođeni Beograđanin već oprobao u funkcionerskoj fotelji, nigdje nije uspio da pronađe mjesto pod Suncem.

Poslije igračkih dana započeo je rad u Metalcu kao sportski direktor, potom je na polusezoni riješio da istu funkciju zauzme u Galatasaraju. Iako je postojao nagovještaj da će se poslije otkaza u Turskoj vratiti u Valjevo, čini se da će Micov karijeru nastaviti u Partizanu.

Micov je tokom igračke karijere igrao u brojnim evropskim klubovima i samim tim bio dio brojnih uspješnih timova. Bio je šampion Evrokupa 2016, u italijanskoj ligi je bio izuzetno uspješan, a posebno mjesto zauzima i u Olimpiji iz Milana, u kojoj je bio od 2017. do 2021. Igrao je i u Grčkoj za Panionis, ali i za CSKA iz Moskve, u kojem je proveo dvije sezone (2012-2014).

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Vladimir Micov KK Partizan

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