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Partizan dodatno oslabljen u Minhenu: Crno-bijeli mogu na 3-0 protiv Bajerna, ali problemi se gomilaju

Partizan dodatno oslabljen u Minhenu: Crno-bijeli mogu na 3-0 protiv Bajerna, ali problemi se gomilaju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Košarkaši Partizana pokušaće da sačuvaju besprijekoran skor u Evroligi, ali pojavio se neočekivan problem.

Partizan oslabljen protiv Bajerna u Evroligi Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Bajern Minhena u 3. kolu Evrolige, a meč je na programu od 20 časova u BMW Parku. Izabranici Đoana Penjaroje imaju perfaktan start u elitnom evropskom takmičenju, dok je njemački tim na skoru 1-1. Ono što nije povoljno za crno-bijele je trenutna zdravstvena situacija.

Vanja Marinković je odavno van ekipe zbog povrede i njegov povratak se očekuje krajem oktobra, dok se na utakmici sa Olimpijom iz Milana povrijedio Derek Vilis i čeka ga pauza od nekoliko nedjelja. Novi hendikep za crno-bijele bi mogao da bude izostanak Lamara Stivensa koji je upitan za meč sa Bavarcima.

Odluka o njegovom nastupu biće donijeta neposredno pred utakmicu i nije poznato koji problem je u pitanju, pošto se na sajtu Evrolige navodi samo da je neizvjestan za utakmicu u Minhenu.

Ipak, crno-bijeli će biti pojačani na centarskoj liniji, pošto će u sastavu biti nekadašnji kapiten Žofri Lovernj koji je zaliječio povredu lista, a tu je i Bandža Si koji se posljednji priključio četi iz Humske.

Šta je rekao Penjaroja?

Trener Partizana Đoan Penjaroja se nada velikoj podršci navijača u Minhenu, kao prije sedam dana u Parizu.

"Pred nama je još jedna važna utakmica, a takođe i novo gostovanje. Bajern sada igra prvi meč kod kuće, ali se nadam da će nam naši navijači pomoći sutra. Bajern Minhen je ekipa koja je vrlo opasna i ima izuzetne šutere, a veoma su dobri i u 'pikenrol' situacijama. Uvijek žele da igraju u ritmu, tako da nas očekuje teška utakmica. Ipak, mi moramo da se trudimo da igramo zajedno i da budemo dobri u odbrani i napadu, kao i da napredujemo iz dana u dan", rekao je Penjaroja.

Izvor: MN PRESS

Raspored Partizana oktobar

  • Bajern Minhen - Partizan (2. oktobar 20.00)
  • Real Madrid - Partizan (8. oktobar 20.45)
  • Partizan - Panatinaikos (12. oktobar 20.30)
  • Fenerbahče - Partizan (15. oktobar 19.45)
  • Partizan - Crvena zvezda (22. oktobar 20.45)
  • Asvel - Partizan (28. oktobar 20.00)
  • Žalgiris - Partizan (30. oktobar 19.00)

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Tagovi

KK Partizan KK Bajern Evroliga

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