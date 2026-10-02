Partizan dodatno oslabljen u Minhenu: Crno-bijeli mogu na 3-0 protiv Bajerna, ali problemi se gomilaju

Košarkaši Partizana pokušaće da sačuvaju besprijekoran skor u Evroligi, ali pojavio se neočekivan problem.
Košarkaši Partizana gostuju ekipi Bajern Minhena u 3. kolu Evrolige, a meč je na programu od 20 časova u BMW Parku. Izabranici Đoana Penjaroje imaju perfaktan start u elitnom evropskom takmičenju, dok je njemački tim na skoru 1-1. Ono što nije povoljno za crno-bijele je trenutna zdravstvena situacija.
Vanja Marinković je odavno van ekipe zbog povrede i njegov povratak se očekuje krajem oktobra, dok se na utakmici sa Olimpijom iz Milana povrijedio Derek Vilis i čeka ga pauza od nekoliko nedjelja. Novi hendikep za crno-bijele bi mogao da bude izostanak Lamara Stivensa koji je upitan za meč sa Bavarcima.
Odluka o njegovom nastupu biće donijeta neposredno pred utakmicu i nije poznato koji problem je u pitanju, pošto se na sajtu Evrolige navodi samo da je neizvjestan za utakmicu u Minhenu.
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Ipak, crno-bijeli će biti pojačani na centarskoj liniji, pošto će u sastavu biti nekadašnji kapiten Žofri Lovernj koji je zaliječio povredu lista, a tu je i Bandža Si koji se posljednji priključio četi iz Humske.
Šta je rekao Penjaroja?
Trener Partizana Đoan Penjaroja se nada velikoj podršci navijača u Minhenu, kao prije sedam dana u Parizu.
"Pred nama je još jedna važna utakmica, a takođe i novo gostovanje. Bajern sada igra prvi meč kod kuće, ali se nadam da će nam naši navijači pomoći sutra. Bajern Minhen je ekipa koja je vrlo opasna i ima izuzetne šutere, a veoma su dobri i u 'pikenrol' situacijama. Uvijek žele da igraju u ritmu, tako da nas očekuje teška utakmica. Ipak, mi moramo da se trudimo da igramo zajedno i da budemo dobri u odbrani i napadu, kao i da napredujemo iz dana u dan", rekao je Penjaroja.Izvor: MN PRESS
Raspored Partizana oktobar
- Bajern Minhen - Partizan (2. oktobar 20.00)
- Real Madrid - Partizan (8. oktobar 20.45)
- Partizan - Panatinaikos (12. oktobar 20.30)
- Fenerbahče - Partizan (15. oktobar 19.45)
- Partizan - Crvena zvezda (22. oktobar 20.45)
- Asvel - Partizan (28. oktobar 20.00)
- Žalgiris - Partizan (30. oktobar 19.00)