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Zašto je Partizan tako dobar? Statističari dali odgovor, istakli dva Penjarojina lidera

Zašto je Partizan tako dobar? Statističari dali odgovor, istakli dva Penjarojina lidera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Partizan je prema ocjeni statističara treća ekipa Evrolige na startu. Posebno je istaknuta defanziva ekipe, kao i dvojica lidera - Kevarijus Hejs defanzivno i Karlik Džouns ofanzivno.

Partizan je prema ocjeni statističara treća ekipa Evrolige na startu Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana otvorili su novu sezonu sjajno i sa dvije pobjede u Evroligi popeli su se na vrh tabele. Prvo su pobijedili Olimpiju iz Milana na svom terenu, a zatim Pariz na gostovanju, a sada je jasno i zašto.

Pričalo se o ukradenim loptama Luke Vildoze, govorilo se o nevjerovatnom pritisku Đoana Penjaroje i statistika navodi da je baš odbranom Partizan došao do trijumfa. Crno-bijeli su trenutno treći defanzivni tim lige!

Treća odbrana Evrope

Partizan je defanzivno treća ekipa u Evroligi nakon Fenerbahčea i Panatinaikosa, dva tima pravljena da osvoje Evroligu. Dok je Crvenoj zvezdi rejting -4,6 poena, Partizan je čak na +19,7 zato što je ekipa Đoana Penjaroje peta ofanzivno i treća defanzivno, sveukupno treća.

Ofanzivno najbolji tim Evrolige vodi selektor Srbije Dušan Alimpijević pošto je Bešiktaš daleko ispred ostalih, a prate ga Valensija i Olimpijakos.

Ko je ključ?

"Klač data" koji nam je dao ove podatke je istakao Kevarijusa Hejsa kao ključnog defanzivca u reketu u Evroligi u prethodnom kolu Evrolige, a kao najboljeg plejmejkera istakli su Karlika Džounsa, za koga pohvale dolaze sa svih strana. Sada Partizan nastavlja svoje takmičenje u petak od 20 časova gostovanjem Bajernu u Minhenu i tu će tražiti nastavak sjajnog niza i treću pobjedu od početka takmičarske godine.

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KK Partizan Evroliga

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