Partizan je prema ocjeni statističara treća ekipa Evrolige na startu. Posebno je istaknuta defanziva ekipe, kao i dvojica lidera - Kevarijus Hejs defanzivno i Karlik Džouns ofanzivno.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana otvorili su novu sezonu sjajno i sa dvije pobjede u Evroligi popeli su se na vrh tabele. Prvo su pobijedili Olimpiju iz Milana na svom terenu, a zatim Pariz na gostovanju, a sada je jasno i zašto.

Pričalo se o ukradenim loptama Luke Vildoze, govorilo se o nevjerovatnom pritisku Đoana Penjaroje i statistika navodi da je baš odbranom Partizan došao do trijumfa. Crno-bijeli su trenutno treći defanzivni tim lige!

Treća odbrana Evrope

-: - 2



leads the way with a +27.5 Net Rating, 4.2 points per 100 possessions clear of .



owns the best offense while…pic.twitter.com/RFCiAyidZc — Clutch Data (@clutchdata_)October 1, 2026

Partizan je defanzivno treća ekipa u Evroligi nakon Fenerbahčea i Panatinaikosa, dva tima pravljena da osvoje Evroligu. Dok je Crvenoj zvezdi rejting -4,6 poena, Partizan je čak na +19,7 zato što je ekipa Đoana Penjaroje peta ofanzivno i treća defanzivno, sveukupno treća.

Ofanzivno najbolji tim Evrolige vodi selektor Srbije Dušan Alimpijević pošto je Bešiktaš daleko ispred ostalih, a prate ga Valensija i Olimpijakos.

Ko je ključ?

Vidi opis Zašto je Partizan tako dobar? Statističari dali odgovor, istakli dva Penjarojina lidera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Klač data" koji nam je dao ove podatke je istakao Kevarijusa Hejsa kao ključnog defanzivca u reketu u Evroligi u prethodnom kolu Evrolige, a kao najboljeg plejmejkera istakli su Karlika Džounsa, za koga pohvale dolaze sa svih strana. Sada Partizan nastavlja svoje takmičenje u petak od 20 časova gostovanjem Bajernu u Minhenu i tu će tražiti nastavak sjajnog niza i treću pobjedu od početka takmičarske godine.