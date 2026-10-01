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Šveđani oslabljeni na "Bilinom polju": Skandinavci u Zenicu stižu bez petorice igrača

Šveđani oslabljeni na "Bilinom polju": Skandinavci u Zenicu stižu bez petorice igrača

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Kadrovski problemi u reprezentaciji Švedske.

Grejem Poter Izvor: RASMUSSEN/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jasin Ajari, Benjamin Nigren, Gustaf Lagerblike, Eliot Stroud i Patrik Volemark zbog zdravstvenih problema neće biti u sastavu Švedske za predstojeći meč u Ligi nacija protiv BiH.

Duel na zeničkom "Bilinom polju" biće odigran u petak od 20.45, a na njemu će se od reprezentativnog dresa oprostiti Edin Džeko. S obzirom na to da će rival biti poprilično oslabljen, biće to dobra situacija za ekipu Sergeja Barbareza da nastavi sa pozitivnim rezultatima u Ligi nacija.

Selektor Švedske Grejem Poter zbog problema i bolesti u timu odlučio je da pozove nekoliko zamjena. Feliks Bejmo, Samuel Dal, Hugo Bolin i Ken Sema priključiće se ekipi, a poznato je da će osim duela u Zenici Stroud i Volemark propustiti i meč u ponedjeljak protiv Rumunije.

Još u srijedu uveče ekipi se priključio defanzivac Erik Smit. Tokom četvrtka selektor Poter dodatno je odlučio da pozove četiri nova igrača: Dala iz Benfike, Bolina iz Borusije Menhengladbah, Bejmoa iz Kopenhagena i Semu, fudbalera Pafosa.

Rreprezentacija putuje u Sarajevo u četvrtak po podne.

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Tagovi

Liga nacija reprezentacija BiH zmajevi Švedska

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