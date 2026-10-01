"Dobila je srpski pasoš, požuri": Poslije ovih riječi Turska je otela Melisu Vargas Srbiji

Turska je uspjela da "otme" Melisu Vargas Srbiji, iako je imala srpski pasoš.

Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia

Jedna od najboljih odbojkašica svijeta Melisa Vargas rođena je na Kubi, ali već godinama igra za reprezentaciju Turske koja je sa njom postala svjetska sila. Između ostalog, Turkinje su sa Melisom Vargas nedavno osvojile i Evropsko prvenstvo, nakon što su u polufinalu izbacile Srbiju (3:0).

Ono što je zanimljivo je da je malo falilo da Melisa Vargas obuče dres Srbije i da zaigra u istom timu sa Tijanom Bošković, Majom Ognjenović, Henom Kurtagić i drugim srpskim djevojkama. O tome se spektakularno spekulisalo nekoliko godina unazad, a sada su ove vijesti prvi put potvrđene iz Turske gdje je Melisa Vargas bukvalno "oteta" u posljednji čas. Uspjeli su da je ubijede da igra za Tursku iako je njen srpski pasoš bio praktično već spreman.

Kako je Turska otela Melisu Vargas Srbiji?

"Jedne noći dobio sam telefonski poziv. Rekli su mi: Srbija joj je izvadila pasoš. Srbija joj je dala državljanstvo i sada želi da dobije i pravo na promjenu matične federacije. Vargas je već državljanka Srbije i postaće srpska odbojkašica, izabraće Srbiju i njenu reprezentaciju", ispričao je prvi čovjek turske odbojke Mehmet Akif Ustundag.

Odmah čim je čuo te riječi, kontaktirao je Bojana Šimurinu, agenta Melise Vargas, traživši da prvim idućim letom dođe u Tursku na novu rundu pregovora: "Kada je stigao, rukovali smo se i rekao sam mu: Šta god da je potrebno, ja želim Vargas. Neću prihvatiti da ode bilo gdje drugdje. Poslije četiri sata uspjeli smo da je ubijedimo. Vargas je rekla: ‘I ja želim Tursku.’ Budimo pošteni, da ona nije željela, ništa od toga ne bismo mogli da uradimo. Ali rekla je da želi Tursku i tu je sve bilo završeno", rekao je Ustundag.

Kako su prećutali Zoranu Terziću?

Izvor: MN PRESS

Najtrofejniji selektor u istoriji srpske odbojke Zoran Terzić otkrio je Melisu Vargas i vodio ju je u Fenerbahčeu, a upravo su u njegovom klubu uspjeli da sakriju od njega da će postati reprezentativka Turske. Znali su da ako to čuje, Srbija može opet da se umiješa i "preotme" je.

"Predsjednik Fenerbahčea Ali Koč mi je rekao: ‘Predsjedniče, našu igračicu ste napravili Turkinjom, a mi kao klub ništa o tome nismo znali.’ Odgovorio sam mu: 'Naravno da niste znali. Treba da mi zahvalite'", rekao je Ustundag i dodao: "Rekao sam mu: 'Nije moglo drugačije. Zašto? Ko vam je trener? Zoran Terzić. Odakle je? Iz Srbije. Koju reprezentaciju vodi? Srbiju. Pa zar se jagnje ostavlja vuku na čuvanje?' Kako sam mogao da mu kažem? Da sam obavijestio klub, i on bi saznao i čitav naš plan bi propao."

Inače, čitava operacija je završena za 24 sata, pošto se Ustundag obratio ministru spoljnih poslova Turske Mevlutu Čavušogluu, a on predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoganu.

"Odveli smo Vargas kod predsjednika Republike. Predsjednik joj je uručio ličnu kartu i tako je Vargas postala dio Turske."

Šta je Terzić rekao o Vargas?

Izvor: Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

Melisa Vargas dobila je srpski pasoš, ali umjesto da zaigra za srpsku reprezentaciju - ili da opet obuče dres Kube - postala je Turkinja.

"Svi čekamo odgovor iz FIVB. Melisa je tu, sa mnom, u Fenerbahčeu. Ništa se nije promijenilo od momenta kada je ona dobila pasoš Srbije. Važno je da su ljudi iz Saveza poslali zahtjev u FIVB i nadamo se pozitivnom odgovoru", pričao je Terzić prije šest godina, ubijeđen da će njegova igračica obući dres Srbije.

Na kraju, Melisa Vargas (26) je sa Turskom osvojila dva Evropska prvenstva (2023. i 2026. godine), dvije Svjetske lige (2023. i 2026. godine), dok ima bronzu sa Svjetskog prvenstva 2025.