Turska odbranila evropsku krunu: Drama sa Italijom riješena u taj-brejku

Turska je na domaćem terenu postala šampion Evrope.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Turska je šampion Evrope! Pred domaćom publikom u Istanbulu selekcija Danijelea Santarelija savladala je Italiju 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10) i odbranila titulu osvojenu na prethodnom prvenstvu. Turska je još jednom pokazala, ma u kom sastavu bila, ne možeš je pobijediti u Istanbulu.

Italija je furiozno otvorila finale i već poslije prvog seta povela 1:0. Turska je odgovorila u drugom periodu, ali su izabranice Hulija Velaska ponovo preuzele kontrolu u trećem setu i stigle na korak od zlata.

Domaćin se, međutim, nije predao. Turska je u četvrtom setu pronašla pravi ritam, izjednačila rezultat i izborila odlučujući taj-brejk. U završnici je imala više koncentracije i slavila 15:10, čime je Sinan Erdem arena eksplodirala od oduševljenja.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Melisa Vargas sa 28 poena, a upravo je u najvažnijim trenucima finala bila jedna od ključnih igračica Turske. Italiju je vodila Paula Engonu sa 28 poena, baš kao i Vargas.

Turska je, osim evropske titule, kao prva evropska selekcija obezbijedila i plasman na Olimpijske igre.

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