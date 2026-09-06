logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Od šoka protiv Turske do borbe za medalju: Srbija danas napada bronzu protiv Poljske

Od šoka protiv Turske do borbe za medalju: Srbija danas napada bronzu protiv Poljske

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Srbije od 15 časova igra protiv Poljske za treće mjesto na Evropskom prvenstvu

Odbojkašice Srbije protiv Poljske za bronzu na Evropskom prvenstvu Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije sastaće se sa Poljskom u 15 časova u borbi za bronzu Evropskog prvenstva. Možda je tim Zorana Terzića prvi put od 2015. ostao bez finala, ali je isti ovaj tim pokazao borbenost i karakter, ali su mladost i neiskustvo odnijeli prevagu. Na kraju, ostaje posljednja stanica i prilika da srpske djevojke dođu do nove medalje.

Srbija je poražena od Turske, srpski tim potpuno je nadigran. Agresivnost je bila na strani domaćih, publika i krcata dvorana takođe, ali i Melisa Vargas koja je bila gotovo nepogrešiva. Na drugoj strani, najbolja na svijetu Tijana Bošković nije bila u prepoznatljivoj formi, ali se čitav tim nije smio osloniti na samo jednu igračicu. Ipak, vidjeli smo da mlade odbojkašice ne strahuju od velike scene, pa je jasno da će na sljedećem takmičenju biti znatno konkurentnije.

Poljska nimalo naivna

Reprezentacija Poljske igra sjajno čitav turnir. Ovaj tim nije želio da kalkuliše, ostvario je pobjedu nad Turskom u grupnoj fazi i samim tim zakazao duel sa pretendentom na titulu - timom Italije. Drugi susret u polufinalu pokazao je zašto su Italijanke tako dominantne, pobijedile su 3:1 (25:19, 25:19, 21:25, 25:16). Posljednji set mnogo govori, ponajviše govori o dominaciji koju imaju na svjetskoj sceni.

Tako će Italija, baš kao i 2024. u finalu Svjetskog prvenstva, imati priliku da ponovo savlada Tursku, dok će nas ponajviše zanimati onaj raniji duel. Srbija bi posebnu pažnju morala da obrati na Ščurovsku, koja je bila sjajna protiv Italije, dok srpske djevojke na drugoj strani imaju Tijanu Bošković, koja bi u dobrom ritmu i te kako mogla da zasjeni sve na terenu.

Poljska je stigla do završnice uz perfektan skor u grupnoj fazi i uz za mnoge kontroverznu pobjedu protiv Turske u posljednjem kolu, 3:2. Potom su u eliminacijama preskočile Portugal (3:0) i Holandiju (3:1), ali je Italija bila prejak rival. Poljakinje imaju čak 11 medalja sa evropskih prvenstava, zlata iz Turske 2003. i Hrvatske 2005, a posljednje odličje osvojile su 2009. na domaćem terenu u Lođu, kada su bile bronzane.

Gdje gledati meč Srbije i Poljske za bronzu na EP?

Srpske odbojkašice startuju u časova, a dešavanja sa susreta možete pratiti na Areni sport Premium ili na Radio-televiziji Srbije 2. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

odbojkašice Odbojka Srbija Poljska Evropsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC