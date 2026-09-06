Od šoka protiv Turske do borbe za medalju: Srbija danas napada bronzu protiv Poljske

Reprezentacija Srbije od 15 časova igra protiv Poljske za treće mjesto na Evropskom prvenstvu

Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije sastaće se sa Poljskom u 15 časova u borbi za bronzu Evropskog prvenstva. Možda je tim Zorana Terzića prvi put od 2015. ostao bez finala, ali je isti ovaj tim pokazao borbenost i karakter, ali su mladost i neiskustvo odnijeli prevagu. Na kraju, ostaje posljednja stanica i prilika da srpske djevojke dođu do nove medalje.

Srbija je poražena od Turske, srpski tim potpuno je nadigran. Agresivnost je bila na strani domaćih, publika i krcata dvorana takođe, ali i Melisa Vargas koja je bila gotovo nepogrešiva. Na drugoj strani, najbolja na svijetu Tijana Bošković nije bila u prepoznatljivoj formi, ali se čitav tim nije smio osloniti na samo jednu igračicu. Ipak, vidjeli smo da mlade odbojkašice ne strahuju od velike scene, pa je jasno da će na sljedećem takmičenju biti znatno konkurentnije.

Poljska nimalo naivna

Reprezentacija Poljske igra sjajno čitav turnir. Ovaj tim nije želio da kalkuliše, ostvario je pobjedu nad Turskom u grupnoj fazi i samim tim zakazao duel sa pretendentom na titulu - timom Italije. Drugi susret u polufinalu pokazao je zašto su Italijanke tako dominantne, pobijedile su 3:1 (25:19, 25:19, 21:25, 25:16). Posljednji set mnogo govori, ponajviše govori o dominaciji koju imaju na svjetskoj sceni.

Tako će Italija, baš kao i 2024. u finalu Svjetskog prvenstva, imati priliku da ponovo savlada Tursku, dok će nas ponajviše zanimati onaj raniji duel. Srbija bi posebnu pažnju morala da obrati na Ščurovsku, koja je bila sjajna protiv Italije, dok srpske djevojke na drugoj strani imaju Tijanu Bošković, koja bi u dobrom ritmu i te kako mogla da zasjeni sve na terenu.

Poljska je stigla do završnice uz perfektan skor u grupnoj fazi i uz za mnoge kontroverznu pobjedu protiv Turske u posljednjem kolu, 3:2. Potom su u eliminacijama preskočile Portugal (3:0) i Holandiju (3:1), ali je Italija bila prejak rival. Poljakinje imaju čak 11 medalja sa evropskih prvenstava, zlata iz Turske 2003. i Hrvatske 2005, a posljednje odličje osvojile su 2009. na domaćem terenu u Lođu, kada su bile bronzane.

Gdje gledati meč Srbije i Poljske za bronzu na EP?

Srpske odbojkašice startuju u časova, a dešavanja sa susreta možete pratiti na Areni sport Premium ili na Radio-televiziji Srbije 2.