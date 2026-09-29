Bivši fudbaler Milana Tiđani Rejnders prišao Strahinji Pavloviću kako bi razmijenili dresove i obratio mu se na srpskom, koji je naučio dok su zajedno igrali za Milan.
Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije (2:1) u drugom meču A divizije Lige nacija, ali na tom susretu nije ostavila loš utisak. Čini se da je bilo malo bolje nego protiv Grčke i to je ono što bi moglo da nas raduje u narednom periodu. Takođe, meč Srbije i Holandije bio je i susret nekih velikih prijatelja.
Kapiten Dušan Tadić i iskusni Filip Kostić poznaju "pola" reprezentacije Holandije, a defanzivac Strahinja Pavlović je tokom perioda u Milanu naučio srpski Tiđanija Rejndersa. Kada se meč završio, fudbalera koji je prije nekoliko mjeseci napravio transfer veći od 60 miliona evra čuli smo kako priča srpski.
"O, brate moj": Fudbaler od 60 miliona evra u Beogradu pričao srpski
Na snimku koji su okačili Holanđani vidi se da su Strahinja Pavlović i Tiđani Rejnders proćaskali, a zatim i razmijenili dresove prije nego što su se srdačno pozdravili nakon utakmice koju su Srbija i Holandija odigrale u Beogradu. Pogledajte kako je to izgledalo na stadionu Rajko Mitić:
Reijnders Pavlović ⚫️pic.twitter.com/PZXkwKa4SW— OnsOranje (@OnsOranje)September 28, 2026
Kakvu karijeru ima Rejnders?
Kao dječak, Tiđani Rejnders je igrao za nekoliko holandskih klubova među kojima se ističu Cvole i Tvente. U prvi tim Cvolea stigao je još 2017. godine, a kasnije je igrao za AZ Alkmar i RKC u kojem je bio na pozajmici. Slavni Milan platio ga je 24,8 miliona evra u ljeto 2023. godine. Poslije dvije sezone prodat je Mančester sitiju za 54,9 miliona evra, a nakon samo jedne sezone je za 61 milion evra prešao u Al-Kvadsiju iz Saudijske Arabije.
Sa ekipom Milana Rejnders je osvojio Superkup Italije, dok je sa Mančester sitijem stigao do trofeja u oba domaća kupa - i FA kupu i Liga kupu. Za reprezentaciju Holandije do sada je odigrao 37 mečeva uz sedam postignutih golova i četiri asistencije. Bio je dio tima koji je stigao do polufinala Evropskog prvenstva 2024. godine i finala Lige nacija 2025. godine, ali i na Mundijalu 2026. godine kada je Holandija ispala od Maroka u prvoj rundi nokaut faze.