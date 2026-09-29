Bivši fudbaler Milana Tiđani Rejnders prišao Strahinji Pavloviću kako bi razmijenili dresove i obratio mu se na srpskom, koji je naučio dok su zajedno igrali za Milan.

Izvor: X/@OnsOranje/Printscreen

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije (2:1) u drugom meču A divizije Lige nacija, ali na tom susretu nije ostavila loš utisak. Čini se da je bilo malo bolje nego protiv Grčke i to je ono što bi moglo da nas raduje u narednom periodu. Takođe, meč Srbije i Holandije bio je i susret nekih velikih prijatelja.

Kapiten Dušan Tadić i iskusni Filip Kostić poznaju "pola" reprezentacije Holandije, a defanzivac Strahinja Pavlović je tokom perioda u Milanu naučio srpski Tiđanija Rejndersa. Kada se meč završio, fudbalera koji je prije nekoliko mjeseci napravio transfer veći od 60 miliona evra čuli smo kako priča srpski.

Vidi opis "O, brate moj": Fudbaler od 60 miliona evra u Beogradu pričao srpski Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Na snimku koji su okačili Holanđani vidi se da su Strahinja Pavlović i Tiđani Rejnders proćaskali, a zatim i razmijenili dresove prije nego što su se srdačno pozdravili nakon utakmice koju su Srbija i Holandija odigrale u Beogradu. Pogledajte kako je to izgledalo na stadionu Rajko Mitić:

Kakvu karijeru ima Rejnders?

Kao dječak, Tiđani Rejnders je igrao za nekoliko holandskih klubova među kojima se ističu Cvole i Tvente. U prvi tim Cvolea stigao je još 2017. godine, a kasnije je igrao za AZ Alkmar i RKC u kojem je bio na pozajmici. Slavni Milan platio ga je 24,8 miliona evra u ljeto 2023. godine. Poslije dvije sezone prodat je Mančester sitiju za 54,9 miliona evra, a nakon samo jedne sezone je za 61 milion evra prešao u Al-Kvadsiju iz Saudijske Arabije.

Sa ekipom Milana Rejnders je osvojio Superkup Italije, dok je sa Mančester sitijem stigao do trofeja u oba domaća kupa - i FA kupu i Liga kupu. Za reprezentaciju Holandije do sada je odigrao 37 mečeva uz sedam postignutih golova i četiri asistencije. Bio je dio tima koji je stigao do polufinala Evropskog prvenstva 2024. godine i finala Lige nacija 2025. godine, ali i na Mundijalu 2026. godine kada je Holandija ispala od Maroka u prvoj rundi nokaut faze.