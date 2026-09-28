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Veljko Paunović promijenio spisak Srbije: Trojica igrača precrtana pred Njemačku

Veljko Paunović promijenio spisak Srbije: Trojica igrača precrtana pred Njemačku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije će na gostovanju Njemačkoj i Holandiji izgledati potpuno drugačije nego do sada jer je Veljko Paunović napravio pet izmjena.

Veljko Paunović promijenio spisak Srbije Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović napravio je promjene u timu pred gostovanje seniorske selekcije reprezentaciji Njemačke! Nakon odigranih utakmica protiv Grčke i Holandije u Beogradu, na kojima su upisana dva poraza, donijeta je odluka o izmjenama u igračkom kadru.

Kako je saopštio Fudbalski savez Srbije, Paunović je oslobodio obaveza u nacionalnom timu desnog beka Lazara Nikolića i napadača Jovana Miloševića, dok će se lijevi bek Stefan Bukinac preseliti u mladu reprezentaciju. Na drugu stranu će krenuti desni bek Ognjen Mimović, koji je u prethodnom periodu trenirao sa mladom selekcijom. Na kraju, kao što je već poznato, u seniorsku reprezentaciju pozvan je i golman Vojvodine Dragan Rosić.

Ostaje da se vidi šta je plan Veljka Paunovića, odnosno koliko će ove promjene uticati na tim pred mečeve protiv Njemačke i Holandije. Rosić vjerovatno neće imati priliku da brani na tim mečevima jer je Vanja Milinković-Savić bio najbolji igrač Srbije, a šansu sa klupe čeka i Đorđe Petrović koji brani u Premijer ligi. Sa druge strane, Mimović bi mogao da dobije minute jer su minutažu na mjestu desnog beka dijelili Nikola Simić, Strahinja Eraković i Kosta Nedeljković.

Tokom dva meča reprezentacije Srbije u Beogradu Bukinac, Nikolić i Milošević nisu dobili šansu. Stefan Bukinac je naknadno priključen seniorskoj selekciji iako je plan bio da ovo okupljanje provede u mladoj selekciji, kod Zorana Mirkovića koji priprema ekipu za Evropsko prvenstvo koje će naredne godine organizovati Srbija i Albanija.

Šta čeka reprezentaciju Srbije?

Tokom aktuelnog okupljanja, reprezentacija Srbije poražena je od Grčke (1:2) i Holandije (1:2) na svom terenu. Čini se da su to i "najlakši" mečevi za srpski tim u ovom izdanju Lige nacija, nakon kojeg bi reprezentacija mogla da ispadne iz A divizije. Da bi to izbjegla, moraće da zabilježi daleko bolje rezultate na naredna četiri meča.

Srbija će 1. oktobra gostovati Njemačkoj, a zatim 4. oktobra igrati u gostima i protiv Holandije koja joj je protivnik bila i u nedjelju uveče na stadionu "Rajko Mitić". Taj meč biće posljednji tokom ovog okupljanja. Preostala dva meča igraju se sredinom novembra. Srbija će 13. novembra dočekati Njemačku u Beogradu, a zatim 16. novembra gostovati Grčkoj.

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Tagovi

orlovi Srbija Veljko Paunović Liga nacija

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