Vasilije Micić pred Zvezdu: "Kris Džouns mi je jedno od najljepših iznenađenja"

Reprezentativac Srbije Vasilije Micić se oglasio pred meč protiv Crvene zvezde

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Crvena zvezda u utorak dočekuje Hapoel u meču koji je na programu u 20 časova. Tim iz Izraela će voditi Vasilije Micić koji je pred duel protiv bivšeg kluba stao pred srpske medije i analizirao narednog rivala.

"Spremao sam se aktivno i nadam se da će se sav taj rad isplatiti. Kada se dobro pripremim, uvijek imam i više samopouzdanja. Druga sezona uglavnom bude jednostavnija od prve, jer već poznaješ sistem i znaš šta se od tebe očekuje. Prethodna sezona završila se 25. juna, tako da je bilo važno biti strpljiv. Radio sam individualno i neke stvari postavio na drugačiji način. Za sada se osjećam dobro", rekao je Micić.

Hapoel je u tijesnom meču poražen od Bajerna, a Micić je meč završio sa 14 poena, dva skoka i tri asistencije. "Nismo na pravi način započeli sezonu. Poslije dobrog uvoda u utakmicu usledio je pad koji nismo očekivali. Imamo dosta novih igrača i potrebno je vrijeme da svi u potpunosti prepoznaju naš identitet u različitim situacijama. Moramo da držimo taktiku na visokom nivou, pogotovo jer je Evroliga ove godine izuzetno kvalitetna. Zvezda je odigrala veoma dobar meč i većim dijelom bila borbena. Žalgiris je u pojedinim momentima imao i sreće, ali to je košarka i to je Evroliga", dodao je on.

"Kada se pobjeđuje, sve izgleda kako treba"

Micić je u Hapoel stigao kao lider, ali je tim Dimitrisa Itudisa pun talentovanih igrača. "Najvažnije je da što prije prihvatiš svoju ulogu. Svi igrači imaju ego, ali ego može da bude najveći neprijatelj uspjeha. Kada se pobeđuje, sve izgleda kako treba, ali se poslije poraza mnogo lakše vide određeni problemi. Ovo je najviši nivo evropske košarke i zato je važno da svako bude spokojan i siguran u ono što treba da radi."

Kad je u pitanju Crvena zvezda, Micić upoznaje rivala na svojoj poziciji. Kris Džouns je bio sjajan, iako nije imao veliku minutažu. "Kris Džouns mi je jedno od najljepših iznenađenja, i kao igrač i kao čovjek. Ranije sam ga poznavao samo kao protivnika, ali smo prošle sezone imali priliku da se bolje upoznamo. Zaista je veliki profesionalac i sjajan momak. Motli prošle sezone nije pokazao sve što može, ali je već dokazao svoj kvalitet i poseduje ogroman napadački potencijal. Mislim da smo dobili veoma dobra pojačanja."

Micić o reprezentaciji

Micić je ljeto iskoristio kako bi se što bolje pripremio za narednu evroligašku sezonu, a nakon što mu Hapoel nije dozvolio da bude dio tima Dušana Alimpijevića. Iako nije mogao da bude na terenu, pored aut-linije je pomno pratio sve mečeve Orlova. "Pratio sam sve utakmice. Sa selektorom imam potpuno otvorenu i direktnu komunikaciju i dogovorili smo se da budem na raspolaganju za naredne prozore. Naravno, mnogo toga će zavisiti od zdravstvenog stanja, ali moja želja je da igram", zaključio je Micić.