Veljko Paunović pozvao još jednog golmana: Dragan Rosić obukao dres Srbije

Veljko Paunović je pozvao Dragana Rosića, golmana Vojvodine, u reprezentaciju Srbije pred meč protiv Njemačke u Ligi nacija.

Izvor: MN PRESS

Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović pozvao je u nacionalni tim golmana Vojvodine Draganu Rosića (29), iskusnog čuvara mreže Vojvodine. On će u srijedu biti u avionu kada "orlovi" polete u Minhen, na meč 3. kola Lige nacija protiv Njemačke (četvrtak, Alijanc arena).

Rosić će u utorak biti na treningu u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi i ponovo će zadužiti opremu Srbije, u kojoj je debitovao za reprezentaciju 2023. godine, u prijateljskoj utakmici protiv Sjedinjenih Država.

U mečevima protiv Grčke i Holandije golman Srbije je bio Vanja Milinković-Savić i branio je odlično, a na klupi su bili Đorđe Petrović (Bornmut) i Filip Stanković (Venecija). Poslije meča protiv Njemačke, Rosić će sa saigračima iz reprezentacije putovati u Ajndhoven, na meč protiv Holandije u 4. kolu Lige nacija u nedjelju.

Ko je Dragan Rosić?

Izvor: MN PRESS

Čuvar mreže vicešampiona Srbije Vojvodine već je godinama jedan od najpouzdanijih golmana u Superligi. Za novosadsku "staru damu" igra od 2024, a prethodno je dvije sezone proveo u Radničkom iz Niša. Karijeru je počeo u Jedinstvu iz rodnog Užica, branio je poslije toga za Mladost Lučane i Kolubaru, pa je otišao u inostranstvo - u Almeriju, Seltu B, Fuenlabradu i Albasete, iz kojeg se 2022. vratio u Srbiju.

Paunović ga već pozivao u reprezentaciju

Izvor: MN PRESS

Prošlog proljeća Rosić je bio u martu i aprilu na treninzima i pripremnim utakmicama reprezentacije pod vođstvom Veljka Paunovića u Staroj Pazovi. Tom prilikom, selektor se uvjerio u njegov kvalitet i u njegov odnos prema dresu Srbije, zbog čega mu je i ovog septembra pružio priliku da obuče opremu "orlova".