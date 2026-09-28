"Kad su svi zdravi, znate ko je najbolji": Svi čekali da Marej poslije zareza kaže Đoković, pa iznenadio

Endi Marej iznenadio je izborom najboljeg tenisera, ističući Karlosa Alkaraza kao vrhunskog igrača kada su svi zdravi. Novaka Đokovića se nije ni sjetio.

Izvor: TNT Sport/Printscreen

Jedan od najboljih tenisera 21. vijeka Endi Marej pojavio se na Lejver kupu i učestvovao u njegovom promovisanju, kao domaćin u Londonu, a tom prilikom stigao je da govori u nekoliko intervjua i njegovi odgovori uvijek su zanimljivi. Ne samo da Marej ima kao igrač veliko iskustvo, nego je "svjež penzioner" i vidjeli smo kako je pokušavao kratko da se bavi i trenerskim poslom, tako da smo ga vidjeli kao trenera Novaka Đokovića, pa Džeka Drejpera.

Zato je više nego odličan izbor za sagovornika, pa je u razgovoru za "TNT Sports" upitan ko je, po njegovom mišljenju, najbolji teniser na svijetu. U ovom trenutku, odnosno gledajući trenutnu formu.

Koga je Marej izabrao za najboljeg?

"Mislim da na to morate da odgovorite kada su svi zdravi", rekao je Endi Marej čim su ga upitali, pa je potom razmislio za sekund: "Moje mišljenje je da je Alkaraz najbolji igrač".

"Ali svakog dana može da bude drugačije, vidjeli smo to. Siner je više puta pobijedio Alkaraza. Zverev je ove godine osvojio dva grend slema, imao je nevjerovatnu godinu. Ali mislim da, kada su svi zdravi i potpuno spremni, mogu da kažem da je Alkaraz najbolji igrač".

Inače, Alkaraz je bio povrijeđen od aprila - i turnira u Barseloni - sve do US Opena na kome je učestvovao i na kome je ispao u četvrtfinalu, gdje se vidjelo da nema svoje snage.

Za koga navija Marej?

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Iako je bio trener Novaka Đokovića, Endi Marej sada ističe da najviše uživa u igri Karlosa Alkaraza i to ne krije: "Svi imamo svoje pristrasnosti. Ja jednostavno obožavam da ga gledam kako igra. Mislim da je sjajna ličnost, sjajan karakter, obožavam njegov stil igre, može da izvede apsolutno svaki udarac, osmjehuje se dok igra i uživam da gledam Karlosa, tako da ću izabrati njega".

Zašto nije spomenuo Novaka?

Interesantno je da kada je Marej već rekao "kada su svi zdravi", kao da je zaboravio da u istu konkurenciju stavi i Đokovića. On je upravo imao najviše problema sa povredama u posljednje tri-četiri godine, što je i Marej mogao iz prve ruke da se uvjeri jer ga je trenirao tokom Australijan opena 2025. godine.

Tada je Đoković igrao briljantno, pobedio je Karlosa Alkaraza, u tom trenutku najboljeg na svetu, da bi morao da preda polufinale Saši Zverevu zbog ogromnih problema sa pokidanim mišićem.

"Došao sam nekoliko dana ranije kako bih odigrao nekoliko trening setova i proveo što više vremena na terenu prije nego što počnem da igram. Kompleks je mnogo unaprijeđen. Mislim, uvijek je bio veoma impresivan, jedan od najimpresivnijih koje imamo u našem sportu. Izgrađen je 2008. godine za Olimpijske igre u Pekingu. Sjećam se da sam igrao na Lotus terenu, koji je sada drugi teren. Sada je, naravno, izgrađen i veliki stadion", rekao je Đoković sada pred početak turnira u Kini.