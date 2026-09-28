"Jokiću, odmah reci da li ostaješ": U Denveru ga čekaju za stolom čim uđe u halu

Denver Nagetsi počinju pripreme i sva pažnja biće usmjerena ka Nikoli Jokiću i odgovoru na pitanje da li će ostati i naredne godine.

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Denver Nagetsi ovog ponedjeljka počinju pripreme i zvanično "otvaraju" sezonu 2026/27. Za njima je jako dug period bez košarke, jer su još 1. maja ispali od Minesote i imali čak pet mjeseci bez utakmica. Sada je vrijeme da opet stanu na teren i to će učiniti na trening-kampu, za koji je objavljen sastav Nagetsa:

Bekovi: Tajus Džouns, Džamal Marej, Kej-Džej Simpson, Džulijan Strouter, Loni Voker

Spoljna linija: Kristijan Braun, Alfa Dijalo, Dejn Gudvin (na ugovoru za pripreme), Brajs Hopkins (dvosmjerni ugovor), Kameron Džonson, Spenser Džouns, Emanuel Miler, Kameron Vitmor

Krila: Trevon Brazile, Demar Derozen, Eron Gordon, Kolmen Hokins (ugovor za pripreme), Deron Holms, Zeke Nadži

Centri: Marvin Begli, Nikola Jokić

Od 4. do 16. oktobra, ekipa će pod vođstvom trenera Dejvida Adelmana odigrati pet pripremnih utakmica i u njima testirati kvalitet igrača na kratkoročnim ugovorima, kao i formu starosjedilaca pred početak nove sezone, zakazan za 20. oktobar.

Spisak pripremnih mečeva Denvera

5. oktobar: Denver - Juta 1.00 sat

7. oktobar: Juta - Denver 3.00

12. oktobar: Denver - Čikago 3.00

15. oktobar: Klipersi - Denver 5.30

17. oktobar: Lejkersi - Klipers 5.30

Svi znaju koje pitanje čeka Nikolu

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Kada u toku dana bude razgovarao sa novinarima, Nikola Jokić će neizbježno biti upitan za svoje planove o ostanku u klubu. Svih ovih godina je ponavljao da vidi sebe jedino u Nagetsima i da ne želi da ode, ali tokom ljeta nije potpisao novi ugovor, a sljedećeg će moći da postane neograničeno slobodan igrač.

Logično je pretpostaviti da je Jokić odložio potpisivanje ugovora za sljedeće ljeto da bi tada potpisao novi "supermaks" ugovor na 360 miliona dolara, ali da li bi nešto moglo da natjera Nikolu da se predomisli u toku sezone. Na primjer, loši rezultati?

Nikolin fizički vrhunac neće trajati vječno, a nažalost u Denveru je prošlu sezonu potrošio predvodeći ekipu koja je eliminisana u 1. kolu plej-ofa protiv Minesote. Takmičarske prognoze za naredno proljeće ne mogu biti pretjerano optimistične ako u Koloradu nešto ne bude drugačije iz temelja. Da li će biti?

Braun da zaigra ili da vrati novac

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Razočarao je prošle sezone bek Denvera Kristijan Braun (25) i nije opravdao ogroman novac koji mu je garantovan ugovorom od prošle jeseni (125 miliona dolara na pet godina). Odmogla mu je komplikovana povreda ligamenata lijevog skočnog zgloba, ali i kada je bio zdrav bilo je mnogo problema da se vrati na najviši nivo.

"Nagrađen sam za svoj rad tokom ruki ugovora, tako da razumijem da su očekivanja sada veća i da moram da budem bolji. To je jednostavno tako. Kao pojedinac, razumijem da moram da budem bolji. Moram bolje da igram. Prvo i najvažnije, moram da budem zdrav. Ali nema izgovora", kazao je Braun za "Denver Post".

Zanimljivo je to da Braun ima trenutno najduži garantovani ugovor sa Denverom, sve do 2031. godine. I teško je zamisliti scenario u kojem će ga gazda kluba Džoš Kronke trpjeti još dugo ako i dalje bude igrao loše.

Denver će opet ostaviti slobodno mjesto?

Denver Nagetsi trenutno imaju 16 igrača u ekipi, među kojima su trojica na dvosmjernom ugovor (Vitmor, Hopkins, Simpson), a pojačanje iz Evrolige Loni Voker je dobio "Egzibit najn" ugovor, prema kojem ima negarantovano mjesto u timu poslije priprema. I moraće dobro da zapne da ostane.

S obzirom na dobro poznat problem sa porezom, Denveru bi bilo preskupo da do kraja septembra dovede novog igrača i zato bi mogao ponovo da počne sezonu sa igračem manje, a da potom popuni svih 15 mjesta u toku godine. Sa druge strane, Voker ili Vitmor imaju priliku da se dokažu i da ubijede Nagetse da ih potpišu, a finansijsko "ravnanje" tog poteza došlo bi naknadno na red.

Mnogi odgovori biće jasniji u Denveru do 22. oktobra i prve zvanične utakmice, protiv Oklahome.