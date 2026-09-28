Otpušten omiljeni saigrač Nikole Jokića

Nikola Jokić je najbolji odnos od svih NBA igrača ostvario sa Gerijem Herisom. Sada je on slobodan da se vrati u Denver.

Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Geri Heris je otpušten! Nakon slabe prethodne sezone u Milvokiju on je trejdovan zajedno sa Torijanom Prinsom u Milvoki u zamjenu za Karisa Laverta, a sada je Detroit riješio da ga se riješi. Dugogodišnji saigrač Nikole Jokića tako sa 32 godine traži novi ugovor.

Već neko vrijeme je Geri Heris u padu, pa je tako prošle sezone prosječno imao 2,7 poena po meču i 13,8 minuta prosječno po utakmici. Prije toga je godinama igrao u Orlandu, a osim sezone 2024/25 u kojoj je imao samo 3 poena prosječno uglavnom je bio solidan.

Karijeru je počeo sa Nikolom Jokićem u Denveru u sezoni 2014/15 i tu je doživio vrhunac kada je u takmičarskoj 2017/18 bilježio 17,5 poena po utakmici. Hranio ga je Jokić loptama, on je koristio svoja utrčavanja u reket kako bi prihvatio Nikoline pasove, a njegov odlazak je teško pao Srbinu.

Jokića rasplakao rastanak

Geri Heris je zajedno sa Ar Džejom Hemptonom i pikom prve runde otišao u Orlando u zamjenu za Erona Gordona i Gerija Klarka. Iako je kasnije ostvario sjajan odnos na terenu i van njega sa Gordonom, sa njim je uzeo i titulu, nije mu bilo lako da se rastane sa svojim najboljim prijateljem iz ruki dana.

"Sjećam se pozdravljanja sa Gerijem Herisom. Plakao sam, bio sam veoma tužan. Imali smo dobru konekciju, igrali smo dobro zajedno. Bio je tužan momenat za mene, mislim da smo saznali kada smo sletjeli", rekao je Nikola Jokić jednom prilikom.

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