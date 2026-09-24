Neven Spahija smatra da je poznati menadžer Miško Ražnatović sa Nikolom Jokićem uspio da izvede jednu od najvećih prevara u NBA ligi tako što ga je krio od drugih.

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Nikola Jokić dominira u NBA ligi i najbolji je košarkaš na planeti, šta god Toni Kukoč mislio i odbijao da prizna. Uostalom, njegov sunarodnik Neven Spahija je otvoreno pričao o srpskom centru i svemu što je primijetio kada ga je prvi put ugledao. Već tada mu je bilo jasno da je u pitanju nešto posebno.

"Jokić je čudo. Mi smo došli u NBA iste godine, on u Denver, ja u Atlantu kao pomoćni trener Majka Budenholzera. Dobio sam zadatak da skautiram ekipe koje su bile u procesu građenja ispočetka - Denver, Filadelfiju i Netse. Tako sam se učio poslu. Kada sam vidio šta sve tada Jokić radi, nisam mogao da vjerujem. Kunem se životom", rekao je Spahija u starom intervjuu za "Indeks".

Vidi opis Spahija: "Miško je sa Jokićem izveo najveću prevaru u istoriji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Nastavio je detaljno da priča o srpskom reprezentativcu i stvarima koje je primijetio.

"Nisam Jokićeve klipove htio da pokazujem igračima, samo Majku, nisam htio da ih frustriram. U NBA ligi je praksa da skautiraš neku ekipu na način da pogledaš pet posljednjih mečeva prije nego što igraju protiv tvog tima. Ni Budenholzer i ja nismo mogli da vjerujemo šta gledamo. Neki novinar iz Srbije me je zvao tada i pitao šta mislim o Jokiću rekao sam mu da je poboljšana verzija Divca. Počeo je da me uvjerava da nije to tako i da pretjerujem, rekao sam mu da slobodno tako napiše."

"Vidio sam Jokića i uzeo telefon u ruke"

Nije hrvatski stručnjak mogao da dođe k sebi kada je vidio šta sve Nikola može da uradi.

"Kada sam prvi put vidio šta Jokić može i šta radi, bio sam zapanjen. Uzeo sam telefon, okrenuo nekoliko brojeva da se raspitam. Bolje da ne kažem kakva razmišljanja i kakve komentare sam dobio. Bilo mi je jasno o kakvom igraču se radi. Toliko razumijevanje igre sam vidio možda samo kod Sabonisa. Divac je bio veliki igrač, ali ovo je bilo nešto sasvim drugo, neka druga dimenzija. Igračima sam kasnije morao da pokažem nešto, ali nisam one najbolje Nikoline snimke, već one regularne, da se tako izrazim."

Nije zaboravio ni reakciju trenera Budenholzera tada...

"Sjećam se njegove face kada je prvi put vidio Jokića, taj šokirani izraz lica, bio je zapanjen, oči su mu ispale. Pri tome moram da naglasim da Budenholzer nije bilo ko. Daleko najbolji trener sa kojim sam imao čast da radim i jedan od najinteligentnijih ljudi koje znam, sve što je uradio u karijeri dovoljno govori."

"Miško je izveo najveću prevaru u istoriji košarke"

Vidi opis Spahija: "Miško je sa Jokićem izveo najveću prevaru u istoriji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/misko4raznatovic Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Ivica Veselinov/© ATA Images, all rights reserved Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Screenshot/Biznis Priče Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Posebno je pričao o agentu Mišku Ražnatoviću koji je odveo Jokića u NBA ligu.

"Nisam Nikolu nikada gledao prije toga, znao sam da postoji i da igra u Megi. Kasnije sam shvatio da je Miško Ražnatović uspio da napravi nešto što niko nikad nije u istoriji košarke. Bila je to najveća prevara u istoriji košarke. I dalje mi nije jasno kako je takav talenat uspio da sakrije. Nikome nije palo na pamet da ga draftuje, Miško je u međuvremenu dogovorio sve sa Denverom čiji skauti su stalno bili na treninzima Mege."

Pohvalio je i Ognjena Stojakovića koji je jedan od trenera u Denveru.

"Stojaković je takođe napravio veliki posao, da se sakrije jedan takav talenat u 21. vijeku. Do današnjeg dana mi je to misterija, uspjeli su. Ne znam kako su uspjeli, ali jesu. Denver može slobodno i prsten da dâ i Mišku. Neka gazda izradi još jedan prsten za Ražnatovića, zaslužio ga je. Uspio je da uradi da niko u Evropi nije imao pojma šta ovaj ima u Megi. Da su došli da gledaju neki trening ili utakmicu sigurno bi bio među prva tri pika na draftu, tu nema nikakve dileme", zaključio je Spahija.