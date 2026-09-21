Nikola Jokić u Panatinaikosu? Željko Obradović: "Znate šta, Dimitris Janakopulos je jako ambiciozan"

Da li će Nikola Jokić preći u Panatinaikos? Janakopulos otkrio da je poslao ponudu Jokiću, a evo šta o tome misli Željko Obradović.

Izvor: MN Press/YouTube/6.75range

Da li će Nikola Jokić preći u Panatinaikos? Gazda kluba Dimitris Janakopulos ambiciozno već dugo najavljuje da će kad-tad dovesti najboljeg košarkaša svijeta i otkrio je nedavno da je čak i vodio razgovore o tome.

A, šta kaže Željko Obradović, trener "zelenih"?

"Šta je on razgovarao konkretno - ne znam, niti sam pitao. Ako je pričao sa nekim ko se zove Nikola Jokić, pretpostavljamo i znamo otprilike koje su to vrste ugovora. Koliko je to realno, a koliko nije - ne mogu to da znam", rekao je Obradović u podkastu "6.75 range"

"A, ne bi bilo loše da je došao?", pitali su ga autori kroz osmijeh.

"Sad treba da pričamo o nečemu što sam već toliko puta rekao, koje je moje mišljenje o Nikoli Jokiću. Svi znaju moje mišljenje o njemu", kazao je Obradović.

Obradović je konstatovao samo jedno - vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos je izrazito ambiciozan.

"Znate šta, Dimitris je izuzetno ambiciozan i njegova ambicija je ogromna, to pokazuje i kakav je tim pravio prethodnih godina i kakav smo tim napravili ove godine", dodao je "Žoc".

Miško potvrdio - postoji ponuda Panatinaikosa

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"Pitajte Miška", govorio je Dimitris Janakopulos kada bi ga pitali da li je zaista pozvao Nikolu Jokića u PAO. Novinari iz Grčke pitali su igračevog agenta Miodraga Ražnatovića i on je odgovorio potvrdno: "Da, istina je to što je Janakopulos rekao. Poslali su ponudu Jokiću", kazao je srpski menadžer.

Do daljeg, Jokić ostaje najveća Janakopulosova neostvarena želja.

"Jedan igrač je moj san i dovešću ga dogodine. Imam trojicu sa trogodišnjim ugovorima, gdje će sada da igra? Razmišljao sam o tome sinoć. Imamo Lesora, Jabuselea i Fala, gdje će da se uklopi? Pričam vam o Jokiću, najboljem košarkašu na svijetu. Nemojte da mi se smijete, ne idem nigdje dok ga ne dovedem. Pokušao sam da mu pošaljem prijedlog i ove godine. Zovite Miška Ražnatovića i pitajte ga. Ljudi će da pričaju da se šalim. Poslao sam ozbiljan prijedlog i njemu i njegovom timu, odbili su me. Znam da ima još godinu dana ugovor", govorio je Janakopulos o Nikoli.

Teško će i dogodine PAO do Jokića

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Jokić je nekoliko puta govorio da bi volio da do kraja karijere ostane u Denver Nagetsima, jedini tim za koji je igrao uz Megu, a to potvrđuje i njegova odluka da ove sezone ne potpiše produženje ugovora. I ima debeo razlog za to.

Jokić će sljedećeg ljeta moći da potpiše petogodišnji "supermaks" ugovor na 359,5 miliona dolara, čime bi stiga do zarade od ugovora od čak 724 miliona dolara u karijeri.

"Dimitris je ambiciozan"

Izvor: x.com/Paobcgr

Govorio je "Žoc" i o trenutno komplikovanoj situaciji u svlačionici Atinjana zbog povreda.

"Kad smo zdravi, to izgleda jako dobro i kvalitetno i stvar je da se to stavi u kontekst najbitnijeg - a to je tim. Nažalost, u ovom trenutku imamo veliki broj povrijeđenih igrača i ne pričam to da bih se žalio, radimo i radićemo, nismo jedini koji imaju povrijeđene, ali ovaj broj je zaista previše na početku sezone", kazao je Obradović.

(MONDO)