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Milan na udaru zbog Modrića: "Već nekoliko dana je toksično oko Luke"

Milan na udaru zbog Modrića: "Već nekoliko dana je toksično oko Luke"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Hrvatski fudbaler Luka Modrić je ostao i drugu sezonu u Milanu, ali zbog poznih igračkih godina sumnje u iskusnog vezistu su sve veće.

Ordine brani modrica njegov doprinos milanu je neprocjenjiv Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Modrić (41) ponovo je u centru pažnje italijanske javnosti, ali ovog puta zbog snažne podrške koju je dobio nakon pobjede Milana nad Lećem (3:0). Hrvatski vezista našao se na meti kritika zbog godina, ali poznati italijanski novinar Franko Ordine smatra da se prema jednom od najboljih fudbalera svoje generacije nepravedno odnose.

U kolumni za "Korijere delo Sport", Ordine je posebno kritikovao način na koji se posljednjih dana govori o Modriću, tvrdeći da je oko hrvatskog veziste stvorena "toksična kampanja". Prema njegovom mišljenju: "Već nekoliko dana, toksična buka na društvenim mrežama, predvođena 'improvizatorima', pokrenula je kampanju protiv bivše zvijezde Real Madrida, navodeći njegovu ličnu kartu kao polaznu tačku zbog nedostatka argumenata". 

Modrić se nakon određenog perioda vratio u startnu postavu Milana, koji je savladao Leće sa 3:0. Njegova partija bila je dovoljna Ordineu da još jednom ukaže na to koliko hrvatski reprezentativac doprinosi ekipi, čak i kada njegov učinak nije moguće svesti na golove i asistencije.

"Zaštititi zvaničnom deklaracijom UNESCO-a"

"Modrić je, naprotiv, baština fudbala i Milana i trebalo bi ga zaštititi zvaničnom deklaracijom UNESCO-a", napisao je Ordine.

Italijanski novinar posebno je istakao stvari koje se često ne vide u klasičnoj statistici - presječene lopte, postavljanje na terenu i sposobnost da pokrene napad. "Ne mogu se izbrojati lopte koje je presjekao, njegova inteligentna igra kojom pomaže odbrani ili pak proigravanja kojima pokreće napade", naveo je Ordine.

Upravo u tome vidi najveću vrijednost 41-godišnjeg veziste. Modrićeva uloga, smatra Ordine, nije samo da postiže ili namješta golove, već da kontroliše ritam utakmice, povezuje linije tima i pomaže saigračima u različitim fazama igre.

Poruka Amorimu

Ordine se osvrnuo i na odluke trenera Milana Rubena Amorima, kojem je praktično poručio da najbolji igrači moraju da budu na terenu kada mogu da doprinesu ekipi. U tom kontekstu citirao je staru napuljsku poslovicu: "Bolje je da se sablje bore, a korice neka vise".

Izvor: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Modrić je ostao glavna tema njegove kolumne. Hrvatski vezista u Milan je stigao kao veliko fudbalsko ime, ali je od samog početka bilo jasno da će svaka njegova partija biti analizirana i kroz prizmu njegovih godina. Ordine smatra da godine same po sebi ne mogu da budu argument protiv Modrića. Za njega je jedino relevantno ono što hrvatski fudbaler pokazuje na terenu, a pobjeda nad Lećem bila je još jedan primjer zbog čega smatra da Modrić i dalje ima važnu ulogu u Milanu.

Italijanski novinar tako je jasno stao u odbranu hrvatskog veziste i poslao poruku kritičarima da njegov doprinos ne treba procjenjivati samo kroz brojke, već i kroz ono što radi tokom svih 90 minuta.

Bonus video: 

Pogledajte

01:05:33
Priča za medalju: Milenko Tepić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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