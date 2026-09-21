Kraj Evropskog prvenstva za Srbiju: Slovenija pregazila "orlove"

Srbija je ispala sa Evropskog prvenstva u odbojci.

Izvor: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia

Srbija je loše počela, nešto bolje zaigrala u trećem setu, ali to nije bilo dovoljno protiv Slovenije. Srpski tim je u osmini finala Evropskog prvenstva poražen 3:0 (25:14, 25:13, 25:22). Ne samo da su "orlovi" završili učešće, već je i sam susret izgledao vrlo haotično i nimalo pohvalno za srpski nacionalni tim. Ujedno, ovo je prvi put od 1995. da se Srbija nije plasirala u osminu finala Evropskog prvenstva.

Veljko Mašulović je meč završio sa šest poena, ali je priliku dobio tek u trećem setu, dok je Marko Ivović imao osam, a Aleksandar Nedeljković sedam. Na drugoj strani Nik Mujanoič je vodio Sloveniju sa 14 poena.

Srpski tim je nešto veći otpor pružio u trećem setu, može se reći da smo tek tad vidjeli obrise onog tima koji je igrao protiv Holandije i Danske. Nešto veći prostor je u trećem setu dat Vuku Mašuloviću, međutim čak i njegova nešto bolja igra nije mogla da nadmudri rivala. Iako su "orlovi" uspijevali da vode poprilično ujednačenu borbu, nisu mogli da iznenade rivala u ključnim momentima.

Srbija je griješila u svim segmentima, ponajviše u servisu. Na drugoj strani, Slovenija je bila ubjedljiva u servisu, potom u bloku, greške je svela na minimum, pa je sljed okolnosti sasvim jasan, a i ubjedljiva razlika u prva dva seta samo potvrđuje da srpski tim ni najmanje nije bio na visini zadatka.

Svaki set je otvoren poenima Slovenije, a rival je uvijek u ranoj fazi pravio značajnu razliku. Iako je selektor George Krecu tajm-autima, video provjerama i vikanjem na tim pokušavao da razbudi "orlove", to nije djelovalo. Srbija se jeste borila i radovala, čak i kad je razlika bila "plus" 10, ali su situacije za slavlje bile rijetke...

Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije.

(MONDO)