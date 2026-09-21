Muška odbojkaška reprezentacija Srbije danas se bori protiv Slovenije za mjesto u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.

Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije bori se danas za mjesto u četvrtfinalu Evropskog prvenstva i to protiv Slovenije, s kojom već pet godina ima velikih problema. Samo jedna pobjeda u posljednjih deset susreta, davne 2021. godine, govori da će biti vrlo teško pronaći mjesto među osam najboljih selekcija, ali smo vidjeli da "orlovi" mogu da zablistaju kada to hoće.

U više mečeva u grupnoj fazi Evropskog prvenstva pokazali su karakter, a nadamo se da će tako biti i u ponedjeljak od 21 čas kada srpski odbojkaši budu izašli na teren dvorane Palavela u Torinu (RTS i TV Arena Sport).

Kako je Srbija igrala do sada?

Vidi opis Sve o meču odbojkaša Srbije: Čeka se osveta protiv Slovenije, sa vjerom u Luburića i Mašulovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Srbija je ostvarila tri pobjede i dva poraza u prvoj fazi evropskog prvenstva. Srpski odbojkaši bili su bolji od Estonije, Holandije i Danske, dok su doživjeli lake poraze od Belgije i Finske (po 3:0). To je u zbiru na kraju donijelo treće mjesto u grupi, dok su Slovenci u svojoj bili drugoplasirani.

Oni su takođe imali sličan učinak, pobijedili su Slovačku, Švedsku i Češku, dok su ih nadigrale Grčka i Italija. Zbog toga, kao i zbog pomenute istorije duela dvije reprezentacije - Slovenija je veliki favorit po kladionicama.

Ko igra za Srbiju?

Izvor: EPA/LUKASZ GAGULSKI

Na spisku selektora Srbije Georgea Krecua su sljedeći odbojkaši koji će pokušati da nas vrate u sam "krem" evropske odbojke:

tehničari : Nikola Jovović, Aleksa Batak;

: Nikola Jovović, Aleksa Batak; korektori : Dražen Luburić, Veljko Mašulović;

: Dražen Luburić, Veljko Mašulović; libera : Vukašin Ristić, Stefan Negić;

: Vukašin Ristić, Stefan Negić; blokeri : Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza;

: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza; primači servisa: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić i Lazar Marinović.

Ukoliko Srbija iznenadi i pobijedi Sloveniju, za mjesto u polufinalu igraće s boljim iz para Belgija - Češka. Dodajmo i to da su dalje prošli Rumunija, Finska, Francuska i Italija.

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