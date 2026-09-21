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Sve o meču odbojkaša Srbije: Čeka se osveta protiv Slovenije, sa vjerom u Luburića i Mašulovića

Sve o meču odbojkaša Srbije: Čeka se osveta protiv Slovenije, sa vjerom u Luburića i Mašulovića

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Muška odbojkaška reprezentacija Srbije danas se bori protiv Slovenije za mjesto u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.

Odbojka Evropsko prvenstvo Srbija Slovenija najava Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije bori se danas za mjesto u četvrtfinalu Evropskog prvenstva i to protiv Slovenije, s kojom već pet godina ima velikih problema. Samo jedna pobjeda u posljednjih deset susreta, davne 2021. godine, govori da će biti vrlo teško pronaći mjesto među osam najboljih selekcija, ali smo vidjeli da "orlovi" mogu da zablistaju kada to hoće.

U više mečeva u grupnoj fazi Evropskog prvenstva pokazali su karakter, a nadamo se da će tako biti i u ponedjeljak od 21 čas kada srpski odbojkaši budu izašli na teren dvorane Palavela u Torinu (RTS i TV Arena Sport).

Kako je Srbija igrala do sada?

Srbija je ostvarila tri pobjede i dva poraza u prvoj fazi evropskog prvenstva. Srpski odbojkaši bili su bolji od Estonije, Holandije i Danske, dok su doživjeli lake poraze od Belgije i Finske (po 3:0). To je u zbiru na kraju donijelo treće mjesto u grupi, dok su Slovenci u svojoj bili drugoplasirani.

Oni su takođe imali sličan učinak, pobijedili su Slovačku, Švedsku i Češku, dok su ih nadigrale Grčka i Italija. Zbog toga, kao i zbog pomenute istorije duela dvije reprezentacije - Slovenija je veliki favorit po kladionicama.

Ko igra za Srbiju?

Izvor: EPA/LUKASZ GAGULSKI

Na spisku selektora Srbije Georgea Krecua su sljedeći odbojkaši koji će pokušati da nas vrate u sam "krem" evropske odbojke:

  • tehničari: Nikola Jovović, Aleksa Batak;
  • korektori: Dražen Luburić, Veljko Mašulović;
  • libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić;
  • blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza;
  • primači servisa: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić i Lazar Marinović.

Ukoliko Srbija iznenadi i pobijedi Sloveniju, za mjesto u polufinalu igraće s boljim iz para Belgija - Češka. Dodajmo i to da su dalje prošli Rumunija, Finska, Francuska i Italija.

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Tagovi

Odbojka Srbija Slovenija

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