Milutin Aleksić: "Tanasković je ozbiljan, ali Partizanu treba bolji od Pajole"

Aleksić smatra da Partizanu nedostaje bolji igrač od Pajole kako bi ostvarili ambicije u Evroligi i da roster nije kompletan.

Izvor: Youtube/UNA TELEVIZIJA

Poznati srpski košarkaš i analitičar Milutin Aleksić analizirao je Crvenu zvezdu i Partizan uoči nove sezone u Evroligi, a njegov utisak je da navijači moraju da imaju strpljenja i za jedne i druge. Vidjeli smo veliki broj promjena u redovima "vječitih" i treba još vremena da sve "klikne", posebno u Partizanu za koji Aleksić kaže da još nije završio svoj roster.

Zbog toga, ističe i da ne bi trebalo previše dramatično shvatiti poraz od PAOK-a, za koji kaže da je napravio vrhunsku ekipu koja želi u Evroligu, dok ga pobjeda nad Bešiktašom ohrabruje. Ukupno, Partizan ima skor 3-2 na priprema.

Šta fali još Partizanu?

Izvor: MN PRESS

Kao što je već nekoliko puta rekao Đoan Penjaroja, roster Partizana nije kompletan i potrebno je još pojačanja. To se prije svega odnosi na mjesto centra:

"Tonje Džekiri je u godinama, mada je i dalje mobilan, ali koliko znam nisu zatvorili budžet za ovu godinu. Traži se centar, ne znam šta je ostalo, da li će neko iz NBA lige, ne znam...", rekao je Aleksić na TV Una.

Po njegovoj ocjeni, aktuelni roster Partizana dovoljan je da se bori za plej-in ili maksimalno plej-of, ali da ga ne vidi kao neko veliko iznenađenje Evrolige. Između ostalog, smatra da je potreban i bolji igrač od Pajole:

"Imam malo zadrške oko zamjene za plejmejkera. Meni je Pajola presimpatičan, ali bih za Partizanove ambicije uzeo tajm-aut. Volio bih ja prvi da me demantuje i da pokaže da je vrijedan bekap za plejmejkera Partizana. Karlik Džouns je uspio da od prve sezone bude toliko dominantan, da i druge čini boljima", dodao je Aleksić.

Vjeruje u Nikolu Tanaskovića

Izvor: MN PRESS

Partizan je ovog ljeta u reket doveo Nikolu Tanaskovića (28, 204 cm) koji se tako poslije sedam godina vratio u klub. U međuvremenu, nastupao je za brojne klubove, najdublji trag ostavio u Budućnosti, a na priprema je briljirao.

"Tanasković je toliko pokazao da je ozbiljan za ovu sezonu... Volio bih da tako nastavi, željni smo da vidimo domaćeg igrača i u Zvezdi i u Partizanu. Od ovih pojačanja, svako na svoj način doprinosi. Meni je ta napadačka košarka Penjaroje interesantna, igra hrabro, donijelo je to rezultate i prošle godine, mislim da će i sada biti interesantno. I poslije greške ne apostrofira to, za razliku od prethodnog trenera, ne dobijaju odmah igrači fen u lice da se saopšti gdje je pogriješio, mislim da im to više prija", rekao je Aleksić.

Ko je u sastavu Partizana?

Vidi opis Milutin Aleksić: "Tanasković je ozbiljan, ali Partizanu treba bolji od Pajole" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Partizan će u Evroligi prvo početi protiv Olimpije iz Milana igrati 25. septembra u Beogradu, pa 29. septembra gostuje Parizu, a onda i 2. oktobra Bajernu. Paralelno sa tim počinje i ABA liga gdje Partizan prvo igra sa Ilirijom (27. septembar) i Megom (5. oktobar). Evo i na koga računa Đoan Penjaroja:

Karlik Džouns

Luka Vildoza

Vanja Marinković

Kajl Olmen

Itan Tompson

Alesandro Pajola

Lamar Stivens

Derek Vilis

Mario Nakić

Uroš Mijailović

Arijan Lakić

Nikola Tanasković

Kevarijus Hejs

Tonje Džekiri

Žofri Lovernj

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