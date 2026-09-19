Partizan zgazio šampiona Evrokupa: Stotka i čelična odbrana obradovali Grobare

Košarkaši Partizana savladali su Burg u posljednjem meču "Pavlos Janakopulos" turnira u Atini i sada čekamo Evroligu i nove izazove.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana završili su pripreme za novu sezonu pobjedom nad Burgom 101:77 na meču za treće mjesto u okviru turnira "Pavlos Janakopulos" u Atini. Nakon poraza u polufinalu od PAOK-a, tim Đoana Penjaroje sada je došao do pobjede.

Djelovalo je da će ovo biti još jedan neizvjestan meč sve do treće četvrtine kada je Partizan zgazio rivala i otišao na više od 20 poena razlike.

Poveo je Burg na startu i držala ih je sjajna igra krilnog centra Godua, ali je već početkom drugog dijela crno-bijeli tim uspio poslije poena Tanaskovića da se odvoji na 33:27. Vratio se ipak francuski tim, a kada je Partizan promašio šansu da ode na dvocifrenu razliku pri rezultatu 49:40, Burg se vratio na dva posjeda minusa na poluvremenu.

Na startu drugog poluvremena je ipak ostao samo jedan tim na terenu. Trojka Pajole, poeni Džekirija na startu su odlijepili tim, a do kraja tog perioda bilo je 80:58 i bilo je jasno ko je pobjednik. Na kraju je čelična odbrana donijela veliku razliku, a u napadu je protiv aktuelnog osvajača Evrokupa Partizan otišao preko 100 postignutih poena i tako je napravio sjajan uvod za početak sezone.

Sada čekamo petak i meč sa Olimpijom iz Milana u petak na startu Evrolige.