Željko Obradović je dobio povjerenje Dimitrisa Janakopulosa da naredne tri godine vodi Panatinaikos

Izvor: MN PRESS

Trener Panatinaikosa Željko Obradović je poslije Partizana odlučio da karijeru nastavi u Atini. Iako mandat u Humskoj nije prošao kako se očekivalo, još tokom sezone je napustio klupu crno-bijelig, odlučio je da do ljeta ne razmatra ponude. Među onima koji su se interesovali da dovedu Obradovića u svoj tim, najglasniji je bio Dimitris Janakopulos, a najtrofejniji trener otkrio je kako je došlo do saradnje.

Željko Obradović i Panatinaikos su domaćini turnira Pavlos Janakopulos, na kojem će igrati finale protiv PAOK-a, nakon što su Zeleni savladali Burg. Poslije trijumfa Željko Obradović je govorio o bliskoj prošlosti, odlasku iz Partizana i povratku na mjesto stare slave - Panatinaikosu.

Vidi opis Željko Obradović: "Janakopulos je imao mandat da me potpiše na toliko koliko me potpisao" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Kad sam u novembru donio odluku koju sam donio, rekao sam da neću nikakve odluke donositi u vezi sa mojom budućnošću do juna, tako je i bilo. Onda me je on pozvao, sjeli smo i razgovarali, taj razgovor je bio izuzetno pozitivan. Razumjeli smo jedni druge, na kraju krajeva on je valjda imao mandat da me potpiše na toliko koliko me je potpisao", rekao je novinarima u Atini Željko Obradović, podsjećajući da je potpisao trogodišnji ugovor sa grčkim velikanom. I tako je na neki način podsjetio na jednu od izjava prvog čovjeka Partizana Ostoje Mijailovića koji je spominjao mandat kada je govorio o produžetku saradnje sa Željkom.

Šta je Željko Obradović rekao o Partizanu?

Iako Partizan i Panatinaikos neće igrati očekivano finale i iako slavni trener više nije vođa crno-bijelih, ljubav prema klubu i dalje postoji.

Izvor: SPORT24/Youtube/printscreen

"Partizan je klub koji je nevjerovatan u tom smislu, kakve navijače ima i koliko ljudi vole Partizan. Mi smo živjeli... period od četiri godine i malo više od toga, nešto što je bilo kao bajka. Uvijek sam to govorio i veoma sam ponosan na taj period. Mogu da kažem da sam proveo prelijepe trenutke, bez obzira što se to završilo kako se završilo", rekao je Željko Obradović.

Ako već nije bilo dovoljno jasno, Obradović je još jednom naglasio: "To se zna, šta meni Partizan predstavlja i uvijek će predstavljati. Šta mogu ja drugo sem da Partizanu želim sve najbolje? Daj Bože da dođe do najvećih mogućih visina, ove godine u svim takmičenjima", zaključio je Željko Obradović.