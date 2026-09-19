"Da li može da ućuti razmaženi Lamin Jamal?": Njemački klub napravio haos na društvenim mrežama

Nakon debakla protiv Bajerna u Bundesligi, Union Berlin prozvao Lamina Jamala i poručio mu da ne nervira igrače kluba iz Minhena.

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Fudbaleri Bajerna iz Minhena deklasirali su Union Berlin (7:0) u prvom meču novog kola Bundeslige, a posebnu pažnju na mrežama izazvala je objava poraženog tima. Nakon što su primili tri gola od Majkla Olisea i dva gola od Harija Kejna, u Berlinu su odlučili da za to "optuže" Lamina Jamala.

Smatrali su u Unionu da je francuskog i engleskog fudbalera motivisalo davanje izjava Lamina Jamala, koji očekuje da ove godine osvoji Zlatnu loptu. Pošto su mu konkurenti za to priznanje Olise i Kejn, Union Berlin je preko društvenih mreža zatražio od talentovanog španskog fudbalera da ućuti, kako ih ne bi dodatno nervirao.

"Zar nije mogao ovaj 19-godišnji razmaženi dječak iz Barselone jednostavno da zatvori usta? Kejn i Olise su danas stvarno u fazonu i dokazuju da su materijal za Zlatnu loptu", napisano je na druptvenoj mreži "X" nakon što je postignut sedmi gol na utakmici. Pogledajte tu objavu:

Hätte dieser 19-jährige Lausbub aus Barcelona nicht einfach seinen Mund halten können? Kane und Olise sind heute richtig on fire und beweisen, dass sie Ballon-d'-Or-Material sind.#FCBFCU| 7:0 | 77' — 1. FC Union Berlin (@fcunion)September 18, 2026

Pored sedam postignutih golova Bajern iz Minhena imao je šanse da pobjeda bude još ubjedljivija. Dominirali su u svim segmentima igre, imali posjed lopte gotovo 70 odsto vremena, a čak 15 puta šutirali su u okvir gola koji su branili gostujući fudbaleri. Sa druge strane, ovo je bilo skromno izdanje Union Berlina, koji ima samo jedan osvojen bod nakon četiri utakmice. Bajern je na vrhu sa 10 osvojenih bodova, ali Frajburg i Borusija Dortmund mogu da ga prestignu ukoliko pobijede u 4. kolu.

Što se tiče pojedinačne statistike, Majkl Olise ima osam golova i četiri asistencije na prvih sedam utakmica u sezoni, dok je Hari Kejn trenutno na šest golova i jednoj asistenciji. Fudbaler Barselone Lamin Jamal počeo je novu sezonu sa osam golova i četiri asistencije na sedam mečeva, baš kao i krilni napadač Bajerna.