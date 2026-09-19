logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Da li može da ućuti razmaženi Lamin Jamal?": Njemački klub napravio haos na društvenim mrežama

"Da li može da ućuti razmaženi Lamin Jamal?": Njemački klub napravio haos na društvenim mrežama

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nakon debakla protiv Bajerna u Bundesligi, Union Berlin prozvao Lamina Jamala i poručio mu da ne nervira igrače kluba iz Minhena.

Union Berlin prozvao Lamina Jamala Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia

Fudbaleri Bajerna iz Minhena deklasirali su Union Berlin (7:0) u prvom meču novog kola Bundeslige, a posebnu pažnju na mrežama izazvala je objava poraženog tima. Nakon što su primili tri gola od Majkla Olisea i dva gola od Harija Kejna, u Berlinu su odlučili da za to "optuže" Lamina Jamala.

Smatrali su u Unionu da je francuskog i engleskog fudbalera motivisalo davanje izjava Lamina Jamala, koji očekuje da ove godine osvoji Zlatnu loptu. Pošto su mu konkurenti za to priznanje Olise i Kejn, Union Berlin je preko društvenih mreža zatražio od talentovanog španskog fudbalera da ućuti, kako ih ne bi dodatno nervirao.

"Zar nije mogao ovaj 19-godišnji razmaženi dječak iz Barselone jednostavno da zatvori usta? Kejn i Olise su danas stvarno u fazonu i dokazuju da su materijal za Zlatnu loptu", napisano je na druptvenoj mreži "X" nakon što je postignut sedmi gol na utakmici. Pogledajte tu objavu:

Pored sedam postignutih golova Bajern iz Minhena imao je šanse da pobjeda bude još ubjedljivija. Dominirali su u svim segmentima igre, imali posjed lopte gotovo 70 odsto vremena, a čak 15 puta šutirali su u okvir gola koji su branili gostujući fudbaleri. Sa druge strane, ovo je bilo skromno izdanje Union Berlina, koji ima samo jedan osvojen bod nakon četiri utakmice. Bajern je na vrhu sa 10 osvojenih bodova, ali Frajburg i Borusija Dortmund mogu da ga prestignu ukoliko pobijede u 4. kolu.

Što se tiče pojedinačne statistike, Majkl Olise ima osam golova i četiri asistencije na prvih sedam utakmica u sezoni, dok je Hari Kejn trenutno na šest golova i jednoj asistenciji. Fudbaler Barselone Lamin Jamal počeo je novu sezonu sa osam golova i četiri asistencije na sedam mečeva, baš kao i krilni napadač Bajerna.

Tagovi

Union Berlin Lamin Jamal Hari Kejn Majkl Olise

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC