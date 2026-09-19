Matijas Lesor: Ako napustim PAO, vratiću se u Partizan

Navijači Partizana bi voljeli da se to desi, a Matijasa Lesora sprečava da se vrati samo to što mu je dobro u Panatinaikosu.

Izvor: MN PRESS

Franucski košarkaš Matijas Lesor (30) već godinama je jedan od miljenika navijača Partizana, a nije neuobičajeno da u toku sezone on ili njegova supruga i dođu na utakmice crno-bijelih uprkos svim obavezama koje imaju u poslovnom i privatnom životu. Navijače Partizana posebno će oduševiti to što Lesor smatra da postoje šanse da - poslovno - njegovi putevi opet ukrste sa putevima srpskog kluba.

Pred početak sezone u kojoj će kao košarkaš Panatinaikosa ponovo sarađivati sa Željkom Obradovićem, Francuz razmišlja i o narednim koracima u karijeri. Prije toga, treba pomoći Obradoviću da "dopiše" istoriju grčkog kluba i osvoji svoju 10. titulu u Evroligi.

"Mislim da je dobra stvar što je ponovo ovdje. Znamo kakvu istoriju ima ovdje. Imao sam sreću da igram pod njegovim vođstvom u dva kluba u kojima je ostavio veliki trag. Nadam se da ću mu pomoći da taj trag bude još veći", rekao je Lesor za "Mozzart Sport" i dodao: "Kada igraš za Željka Obradovića, to je nešto što ostaje sa tobom zauvijek, rekao bih. Vjerujem da svaki igrač koji je igrao pod Željkovim vođstvom i koji je želio da uči od njega nosi nešto što ostaje sa njim zauvijek".

Snažni centar smatra da bi povratak u Partizan bio idealan za njegovu karijeru, ukoliko bi u budućnosti napustio Panatinaikos. To sigurno misle i navijači crno-bijelih koji ga obožavaju, pa ostaje samo da se vidi da li će u bliskoj budućnosti doći do raskida grčkog kluba i Matijasa Lesora.

"Nadam se da će se možda naši putevi ponovo ukrstiti. Srećan sam ovdje u Panatinaikosu. Želim da ostanem ovdje što je duže moguće, ali ako ne budem ovdje, Partizan je jedno od mjesta na kojima želim da budem. Vidjećemo kako će se stvari odvijati, ali za mene je uvijek zadovoljstvo da odem tamo, pokažem ljubav navijačima i ponovo im pružim podršku ove godine", rekao je Matijas Lesor.

Podsjećamo, Matijas Lesor je od avgusta 2017. godine do jula 2018. godine nastupao za Crvenu zvezdu, a nekoliko sezona kasnije vratio se u Beograd i obukao dres Partizana. Francuski košarkaš je od decembra 2021. godine bio centar crno-bijelih, a njegov drugi mandat u glavnom gradu Srbije potrajao je sve do juna 2023. godine.