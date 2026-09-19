Srbija u polufinalu Svetskog prvenstva: Vukićević nemilosrdno presudio Francuzima

Srbija se plasirala u polufinale Svjetskog prvenstva u basketu 3x3 za muškarce do 23 godine

Izvor: Arena 2/Screenshot

Reprezentacija Srbije do 23 godine je u dramatičnoj završnici pobedila Francusku 22:19 na Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3. Srpski tim je prije isteka 10 minuta uspeo da zakaže duel sa Litvanijom u polufinalu, a heroj meča ponovo je bio Vuk Vukićević.

Francuska je tradicionalno namučila Srbiju, o kojoj god generaciji da je riječ. Ipak, Vukićević, koji je bio sjajan tokom čitavog turnira, još jednom je dokazao zašto je lider tima. Na minut i 47 sekundi pogodio je za dva poena i tako Srbiji donio pobjedu.

Daleko od toga da se Srbija nije namučila. Iako je meč završen prije isteka 10 minuta, igralo se tijesno i prije svega čvrsto. Trikolori su Srbiji prišli poenima ispod koša Anž-Landrija Žežea, pa je njegov tim stigao na 20:19. Orlove je spasila dobra odbrana u finišu meča, a onda je Srbija poslije greške Francuske imala i napad. Vuku nije bilo potrebno mnogo vremena, odmah je podigao šut za dva poena i loptu smjestio na pravo mjesto za trijumf našeg tima.

Najefikasniji u timu Srbije bio je Vuk Vukićević sa 14 poena, Marko Đorđević je susret završio sa šest, Lazar Kovačević sa dva i šest skokova, dok je Miloš Cvrkota ostao bez poena, ali je njegova igra i te kako pomogla srpskom timu u finišu meča. Na drugoj strani Francuze je vodio Salel Muhri sa 11 poena.

Srbija i Litvanija u 12.40 igraju polufinale Svjetskog prvenstva u Kini.