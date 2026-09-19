Bonga objasnio zašto je napustio Partizan: "Ne znam da li bih to nazvao razgovorima, morao sam da odem"

Isak Bonga pričao je detaljno o vremenu provedenom u Partizanu, Željku Obradoviću, odluci da ode iz kluba.

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Isak Bonga je poslije dvije sezone napustio Partizan. Otišao je u Panatinaikos i tamo će ponovo da sarađuje sa Željkom Obradovićem. Cilj "zelenih" je da osvoje sve što mogu i to je potvrdio i njemački reprezentativac.

"Ne žalim se, dobro sam zaista. Prve dvije sedmicesu za mene bile sjajne, ljudi u klubu su izuzetni, saigrači odlični, uzbuđen sam zbog svega što dolazi. Mnogo toga je uticalo da dođem ovdje. Bilo je dosta turbulentno ljeto, ali mislim da su presudili ljudi, sama ekipa i istorija kluba. Rekao bih da je ovo bio pravi izbor", rekao je Bonga za "Meridiansport".

Tvrdi da nije otišao u Atinu samo zbog Željka Obradovića.

"Ne bih rekao da je njegovo prisustvo baš uticaj. Jednostavno, sve se tako poklopilo. Očigledno, Željko je ovdje, ja sam razmatrao sve opcije koje sam imao. Na kraju, mislim da je bila dobra odluka. Dobra stvar je imati trenera koji te poznaje, koji zna tvoje navike, način igre i koji je radio sa tobom. Pozitivno je što je Obradović na klupi."

"Morao sam da odem iz Partizana"

Usledilo je i direktno pitanje o šansama da produži ugovor sa Partizanom i da li je bilo razgovora.

"Ne znam da li bih to nazvao razgovorima, ali je bilo mnogo toga. Imao sam mnogo opcija. Mislim da je za mene najbolje bilo da nastavim dalje. Imao sam dvije sjajne godine u Partizanu, zahvalan sam na tome i osjećam se cijenjeno zbog svega što sam tamo doživio. Ne bih rekao da nisam želio da ostanem u klubu, već da sam svoju pažnju usmjerio na nešto drugo. Bilo je teško, za dvije godine sam stekao prijatelje, ostvario odnose sa ljudima, počeo da se povezujem. Ipak, posao je takav da ponekad jednostavno moraš da odeš. Bilo je to sjajno iskustvo i mnogo sam naučio o strasti prema igri, strasti koju srpski narod ima prema Partizanu i na tome sam zahvalan."

Nije prethodna sezona bila laka ni za igrače, ni za navijače Partizana.

"Bilo je mnogo lijepih trenutaka, ne mogu da izdvojim samo jedan. Isto tako ne mogu da izdvojim jedan težak trenutak. To je košarka, svaka sezona ima dobre i loše memente jer će ih uvek biti. Prošla sezona je bila prava vožnja na rolerkosteru. Dosta uspona i mnogo padova, ali to je dio košarke. Prolaziš kroz stvari na koje uopšte ne možeš da utičeš, zato sebi ponavljam da se fokusiram na stvari koje mogu da kontrolišem."

"Pričao sam sa Karlikom, ne upoređujem timove"

Kada je Bonga i zvanično napustio Partizan, tada je Karlik Džouns imao burnu reakciju na društvenim mrežama što pokazuje i odnos između njih.

"Pričao sam sa Karlikom, on je i dalje jedan od mojih ljudi. To je jedna od lijepih stvari u ovome, upoznaješ ljude i sklapaš prijateljstva. Evo, skoro sam vidio Lakića u teretani. Što se Partizana tiče ima odličan tim sa velikim potencijalom i želim im sve najbolje. Oba tima imaju svoje dobre i loše strane i ne bih da upoređujem Panatinaikos i Partizan. U Panati imamo velika očekivanja, veliku motivaciju i baš zbog toga smo postavili i velike ciljeve i želimo da pobeđujemo i da osvojimo sve što možemo", zaključio je Bonga.

(Meridiansport/MONDO)