Srbija bez finala Svjetskog prvenstva: Orlići nemoćni protiv nepogrešive Litvanije

Reprezentacija Srbije do 23 godine je izgubila od Litvanije u polufinalu Svjetskog prvenstva u basketu 3x3

Izvor: Arena 2/Screenshot

Srbija je poražena od Litvanije 22:15 na Svetskom prvenstvu u basketu 3x3 za igrače do 23 godine. Srpski tim od starta nije nametnuo ritam meča i tokom čitavog susreta je jurio zaostatak. Pa iako je tim vrlo često uspjevao da dođe do izjednačenja, završnica je u potpunosti pripala rivalu. Srbija će se za treće mjesto boriti protiv poraženog iz meča Letonija - Austrija, u utakmici koja je na programu u 14:05.

Iako se Srbija prošetala u grupnoj fazi u četvrtfinalu i polufinalu bilo je jasno da je pred "orlićima" težak zadatak. Nakon što je Francuska dobrano namučila srpski tim, intenzivan meč smo gledali i sa Litvanijom. Da je meč bio jak govori i taj-maut posle četiri minuta igre, a na semaforu je stajao rezultat 6:4 za rivala.

Srpski tim je pokušavao, ali je vrlo česti i promašivao u šutu za dva poena, dok je Litavnija dosta slobodnije otvorila susret. Litvanija je uspjevala da održava blag prednost, a problem Srbije bio je rani izlazak iz bonusa. Ipak, razigrani Vuk Vukićević uspjevao je da pronađe načine da "orlići" budu konkurentan tim.

Srbija se nija snalazila u zagrađivanju rivala, nije dolazila do lakih poena, a u kombinaciji sa čvrstom odbranom koja rivala šalje na liniju penala... dobijamo meč u kojem su naši "orlići" ostali bez finala Svjetskog prvenstva.

Vuk Vukićević je meč završio sa osam poena, Lazar Kovačević ih je postigao četiri, dok je Miloš Crvekota imao dva, a Marko Đorđević jedan. Litvance je vodio razigrani Paulijus Velutis sa 11 poena.