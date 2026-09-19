"Novi Novak" se vratio na teren poslije 335 dana

Holger Rune se vratio na teren poslije čak 335 dana pauze zbog ozbiljne povrede. Zaigrao je za Dansku u Dejvis kupu.

Izvor: Sebastian Elias Uth / AFP / Profimedia

Holger Rune se vratio na teren poslije skoro godinu dana pauze, tačnije poslije 335 dana. Doživio je tešku povredu Ahilove tetive na turniru u Stokholmu prošle godine i sada je konačno zaigrao. I to u dresu reprezentacije.

Predvodi selekciju Danske u Dejvis kupu i doneo je ekipi veoma važnu pobjedu u drugom meču protiv Bugarske. Savladao je Ilijana Radulova - 6:3, 6:3. Pre toga je Grigor Dimitrov savladao Emre Molera - 6:7, 3:6, 6:4, pa će tako drugi dan takmičenja da odredi ko prolazi dalje. Igraće upravo Rune i Dimitrov.

Koliko je sve ovo značilo momku koji ima nadimak "novi Novak" moglo je da se vidi i po njegovoj reakciji. Kako tokom meča tako i kada se duel završio. Konstantno je bio nasmijan i pokazao koliko mu je lepo što se vratio na teren konačno.

Bilo je naznaka da bi mogao da zaigra i ranije, na US openu, ali nisu u njegovom timu željeli da rizikuju. Posebno pošto je to bilo i mišljenje ljekara da je bolje da se sačeka i ne rizikuje dodatno sa povredom. Vjerovatno će igrati u završnici sezone, ostaje da se vidi na kojim turnirima.