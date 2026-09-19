logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Novi Novak" se vratio na teren poslije 335 dana

"Novi Novak" se vratio na teren poslije 335 dana

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Holger Rune se vratio na teren poslije čak 335 dana pauze zbog ozbiljne povrede. Zaigrao je za Dansku u Dejvis kupu.

Holger Rune se vratio na teren poslije čak 335 dana pauze Izvor: Sebastian Elias Uth / AFP / Profimedia

Holger Rune se vratio na teren poslije skoro godinu dana pauze, tačnije poslije 335 dana. Doživio je tešku povredu Ahilove tetive na turniru u Stokholmu prošle godine i sada je konačno zaigrao. I to u dresu reprezentacije.

Predvodi selekciju Danske u Dejvis kupu i doneo je ekipi veoma važnu pobjedu u drugom meču protiv Bugarske. Savladao je Ilijana Radulova - 6:3, 6:3. Pre toga je Grigor Dimitrov savladao Emre Molera - 6:7, 3:6, 6:4, pa će tako drugi dan takmičenja da odredi ko prolazi dalje. Igraće upravo Rune i Dimitrov.

Koliko je sve ovo značilo momku koji ima nadimak "novi Novak" moglo je da se vidi i po njegovoj reakciji. Kako tokom meča tako i kada se duel završio. Konstantno je bio nasmijan i pokazao koliko mu je lepo što se vratio na teren konačno.

Bilo je naznaka da bi mogao da zaigra i ranije, na US openu, ali nisu u njegovom timu željeli da rizikuju. Posebno pošto je to bilo i mišljenje ljekara da je bolje da se sačeka i ne rizikuje dodatno sa povredom. Vjerovatno će igrati u završnici sezone, ostaje da se vidi na kojim turnirima.

Tagovi

Holger Rune Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC