Holger Rune se vratio na teren poslije čak 335 dana pauze zbog ozbiljne povrede. Zaigrao je za Dansku u Dejvis kupu.
Holger Rune se vratio na teren poslije skoro godinu dana pauze, tačnije poslije 335 dana. Doživio je tešku povredu Ahilove tetive na turniru u Stokholmu prošle godine i sada je konačno zaigrao. I to u dresu reprezentacije.
Predvodi selekciju Danske u Dejvis kupu i doneo je ekipi veoma važnu pobjedu u drugom meču protiv Bugarske. Savladao je Ilijana Radulova - 6:3, 6:3. Pre toga je Grigor Dimitrov savladao Emre Molera - 6:7, 3:6, 6:4, pa će tako drugi dan takmičenja da odredi ko prolazi dalje. Igraće upravo Rune i Dimitrov.
"Novi Novak" se vratio na teren poslije 335 dana
Koliko je sve ovo značilo momku koji ima nadimak "novi Novak" moglo je da se vidi i po njegovoj reakciji. Kako tokom meča tako i kada se duel završio. Konstantno je bio nasmijan i pokazao koliko mu je lepo što se vratio na teren konačno.
Bilo je naznaka da bi mogao da zaigra i ranije, na US openu, ali nisu u njegovom timu željeli da rizikuju. Posebno pošto je to bilo i mišljenje ljekara da je bolje da se sačeka i ne rizikuje dodatno sa povredom. Vjerovatno će igrati u završnici sezone, ostaje da se vidi na kojim turnirima.
Holger Rune wins his first match back at the Davis Cup after returning from the Achilles tendon injury that sidelined him last season.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter)September 18, 2026
It'd been 335 days since he last competed.
Nice to see him back.
Big smile.
❤pic.twitter.com/u5N1xssqQF