Erik Kojzek iz Partizana u reprezentaciji Austrije

Korpulentni napadač Partizana Erik Kojzek pozvan je u nacionalmni tim Austrije.

Izvor: MN PRESS

Napadač Partizana Erik Kojzek dobio je poziv reprezentacije. Nisu ostale neprimećene igre korpulentnog napadača Partizana i selektor U21 tima Austrije Peter Preštold ga je pozvao za mečeve sa Danskom 2. oktobra i Velsom 6. oktobra.

Selektor će dati šansu Kojzeku koji već ima pet nastupa za U21 tim Austrije i dao je jedan gol, a sada će nastupiti u ključnim mečevima za plasman za Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine koje se igra u Srbiji i Albaniji naredne godine.

Austrija se nalazi na diobi prvog mjesta sa Belgijom i Danskom sa 10 bodova, ali ima po meč više od oba tima. Ukoliko pobijedi dvije naredne utakmice trebalo bi da se plasira makar u plejof za plasman na Euro.

Partizanov toranj u napadu

Erik Kojzek je stigao u Partizan na pozajmicu iz Volfsbergera gdje je ponikao i gde je već odigrao 44 meča i dao 11 golova u austrijskoj Bundesligi. U Partizan je stigao i za sada na 13 mečeva ima četiri postignuta gola i tri asistencije.