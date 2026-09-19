Belgijski mediji nakon dva meča u kojima je Samed Baždar dao po dva gola nižu hvalospjeve o bivšem napadaču Partizana i nekadašnjem reprezentativcu Srbije.

Izvor: Tom Goyvaerts / Zuma Press / Profimedia

Samed Baždar je izgleda konačno našao svoje mjesto pod suncem! On je nakon dosta lutanja i ispadanja iz kombinacije u Saragosi nakon Svjetskog prvenstva prešao u Belgiju i u Sent Trudenu je eksplodirao. U prva tri meča reprezentativac BIH dao je četiri gola i Belgijanci su poludjeli za njim.

Nakon što je na debiju protiv Antverpena ušao u igru umjesto Dijufa u 61. minutu dao je golove u 73. i 90. minutu, a onda je odigrao 33 minuta protiv Union Sen Žiloa. Tu je ostao bez učinka, ali je u ,eći sa Ča Čivokerp, startovao i opet je dva puta bio strijelac. Pogađao je u 73. i 78. minutu i Belgija je krenula da priča o njemu.

Šta kažu Belgijanci o Baždaru?

Vidi opis Belgija poludjela za reprezentativcem BIH: "Zaboravite na Jamala i Mbapea, najbolji napadač je Baždar" Samed Baždar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: FK PARTIZAN / MIROSLAV TODOROVIĆ Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Zaboravite Lamina Jamala, Kilijana Mbapea ili Donijela Malena. Najefikasniji napadač u celoj Evropi igra za Sent Truiden. Samed Baždar je postigao 4 gola u samo 146 minuta, što znači po gol na svakih 36 minuta. To je najbolji projsek među svim fudbalerima koji su postigli najmanje 4 gola u 20 najvećih evropskih liga. A način na koji daje golove? To mu nije toliko važno. Reprezentativac Bosne i Hercegovine već je postizao golove lijevom nogom, desnom nogom i glavom. Ako nastavi da daje golove ovim tempom i odigra svaki minut u prvenstvu, završiće sezonu sa 75 golova! Kada pomislite na efikasnog bosanskog napadača, odmah se sjetite žive legende Edina Džeka. On sljedećeg mjeseca završava reprezentativnu karijeru u Bosni, a njegovog nasljednika bi možda mogli pronaći upravo u Sent Truidenu", navodi belgijski "DAZN" u svom prilogu o napadaču iz Novog Pazara.

Samed Baždar odjavio Srbiju

Vidi opis Belgija poludjela za reprezentativcem BIH: "Zaboravite na Jamala i Mbapea, najbolji napadač je Baždar" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mike Kireev/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Ovaj 22-godišnji ofanzivac ponikao je u mlađim kategorijama Partizana, a 2021. je protiv Voždovca debitovao za crno-bijele. Poslije nekoliko sezona u prvom timu prodan je Saragosi. U Španiji je dobro počeo, ali je ispao iz tima i poslan je na pozajmicu u Poljsku Jageloniju koja ga uprkos tome što je dao tri gola na 15 mečeva nije htjela, pa je došao u Belgiju.

Od najranijeg doba je bio talentovan, pa je od U15 nivoa reprezentativac Srbije i odigrao je ukupno 23 meča za omladinske selekcije Srbije i dao je četiri gola. Debitovao je za seniore na prijateljskom meču sa Kiprom 2024. godine, ali iako je javno rekao da neće igrati za druge predomislio se i prešao da igra za Bosnu i Hercegovinu. Na kraju je debitovao ja BIH u Ligi nacija, a do sada je odigrao 14 mečeva i dao je jedan gol. Nastupao je i na Svjetskom prvenstvu gde je ušao u igru na meču sa Kanadom.