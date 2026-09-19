Totenhem potrošio 410 miliona evra da ispadne iz lige: Nova bruka u Premijer ligi!

Fudbaleri Totenhema ponovo su doživjeli težak poraz pošto ih je na domaćem terenu savladala Aston Vila 3:2 (1:0) i ostavila ih zakucane u zoni ispadanja.

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Nastavlja se brukanje Totenhema, sada je Aston Vila stigla do bodova u Londonu. Pobijedio je tim Unaija Emerija 3:2 (1:0), ali makar je Totenhem dao gol. Trebalo je pet kola da "pijevci" pogode mrežu.

Sve je počelo golom Manzambija u nadoknadi prvog poluvremena, a onda je Kudus pogodio u 60. za 1:1, ali je taj pogodak poništen. Nakon toga je Nikolas Džekson dao gol za 2.1 na asistenciju Manzambija u 67. minutu. Sve je bilo gotovo kada je Emilijano Buendija postigao golčinu u 79. minutu.

Makar je poslije osam sati čekanja Totenhem dao gol nakon pogotka Konora Galagera u 86. minutu. Ipak, neće to umanjiti probleme Totenhema koji je poslije pet kola u zoni ispadnaja sa samo dva osvojena boda. Konačan rezultat postavio je Van Heke golom glavom u posljednjim sekundama, čisto da ublaži poraz.

Uprkos tome što su potrošili 410.000.000 evra u prelaznom roku "pevci" igraju jako loše i djeluju kao tim koji će se boriti za opstanak. Pobijedili su ih od starta sezone Brentford, Njukasl i Vila, a remizirali su sa Evertonom i Notingem Forestom.

Koga je sve doveo Totenhem?

Došao je kao novi trener Roberto De Zerbi, dat mu je veliki budžet i potrošeno je 410.000.000 evra za pojačanja. Stigao je Sandro Tonali iz Njukasla za 108.000.000, Mateuš Fernandeš iz Vest Hema je plaćen 99.000.000 dok su Savio i Omar Marmuš dovedeni za ogroman novac iz Mančester sitija. Jan Pol van Heke je plaćen Brajtonu 60.000.000, a Tonis Adarabiojo 11.650.000. Stigli su kao slobodni igrači Markos Senesi, Endru Robertson, Martin Dubravka, a Mihajlo Mudrik je doveden na pozajmuicu. Treba reći i da je prodao Totenhem igrače u vrijednosti 165.000.000 evra, mada to ne umanjuje katastrofu na početku nove sezone. Da stvar bude gora, ako se računaju i ugovori koje će morati da plate, tj. igrači koje će otkupiti na kraju sezone, oni su za ovaj tim dali preko 400.000.000 evra.