Srbija bez bronze na Svjetskom prvenstvu: Poraz "orlića" u produžetku

Mladi basketaši Srbije su se sastali sa Australijom na Svjetskom prvenstvu u borbi za treće mjesto - i izgubili.

Izvor: Arena 2/Screenshot

Srbija je poslije produžetka poražena na Svjetskom prvenstvu u Kini. U konkurenciji do 23 godina u basketu 3x3 Australija je poslije velike drame slavila 22:20.

Srbija je promašivala, promašivala i promašivala. I u završnici meča u prvih 10 minuta, a onda i u nadoknadi vremena. Australija je imala priliku sa linije penala da dođe do medalje, ali se ruka stegla i rivalu. Na kraju, Mahoni je bio heroj svog tima kad je ispod koša uspio da izbori bronzu za Australiju.

Srbija je najprije imala zaostatak od 11:8, a onda je Kovačević pokušao šutem za dva da smanji razliku. Međutim, Australija je izgledala kao bolji tim. Na kraju, Kovačević je uspio da smanji, a onda je i Đorđević postigao dvojku za 13:11. Uspjela je Srbija da stigne i do izjednačenja od 16:16, činilo se da će srpski tim uspjeti i da preokrene, ali je Australija bila bolji tim.

Iako se igralo čvrsto na obje strane i iako su oba tima sredinom meča ispunila bonuse, borbenost nije posustajala. Mahoni je vodio Australiju, a onda je na nešto više od minut do kraja meča završio i na liniji penala poslije faula Cvrkote. Međutim, ruka rivala se stegla, pa je ostvario polovičan učinak za 20:18. Srbija je je stigla do izjednačenja, ali je potom promašila za pobjedu. Uslijedio je produžetak u kojem je Australija nesumnjivo imala više sreće, dok su Orlići promašivali i iz svojih pozicija.

Promašaji u samom finišu ostavili su srpski tim bez medalje.

Bonus video:

Pogledajte 01:05:33 Priča za medalju: Milenko Tepić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)