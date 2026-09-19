Monako pred potpunim sunovratom: Odbijena mu žalba, ide u amatersku ligu

Monako je na rubu propasti, a za 15 dana ćemo dobiti tačan odgovor o budućnosti kluba

Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Na kraju minule sezone je bilo jasno da Monaku ne predstoje lijepi dani, a sad je stigla i vijest da je Nacionalni olimpijski i sportski komitet Francuske (CNOSF) odbio hitnu žalbu kluba. To dalje znači da će klub koji je donedavno bio konkurent za Fajnal-for Evrolige sad igrati gotovo amatersko takmičenje.

CNOSF je, zapravo, samo potvrdio prethodnu odluku Francuske košarkaške federacije (FFBB), a prema kojoj je Monaku zabranjeno učešće i u trećem rangu francuske košarke u sezoni pred nama. Razlog su, naravno, finansijski uslovi koje klub više ne može da obezbijedi, problemi koji su se nagomilali, kao i činjenica da nema garantovane finansijske održivosti kluba.

Iako aktuelni šampion Francuske i dalje razmatra opcije za opstanak u profesionalnom takmičenju, vremena je sve manje. Prema tome, u slučaju da se odluka ne preinači, izvjesno je da ćemo Monako gledati u petom rangu takmičenja, što je amaterski status. Nada za Monako postoji, a ovaj klub će uskoro morati da predstavi plan za opstanak i možda promijeni mišljenje čelnika CNOSF-a.

S obzirom na to da je klubu zabranjeno učešće u trećem rangu, odnosno NM1, automatski mu je zabranjeno i učešće u NM2, samim tim Monaku na raspolaganju ostaje samo amaterska liga. Šampion Francuske ujedno bi mogao da padne na najniži mogući rang, jer je prije samo nekoliko mjeseci podizao pehar kao najbolji u državi.

Dakle, to što je Monako ostao bez mjesta u Evroligi nije najbolnija stvar za tim koji su nekad vodili Vasilis Spanulis i Saša Obradović.

Šta se navodi u saopštenju FFBB?

Francuski košarkaški savez (FFBB) obrazložio je odluku Olimpijskog komiteta saopštenjem i naveo posljednju mogućnost koja preostaje Monaku kako bi izbjegao stečaj.

"Savezni odbor primio je k znanju prijedlog miritelja CNOSF-a, koji poziva AS Monako da se pridržava odluke od 12. septembra, kojom je odlučeno o kandidaturi kluba za učešće u nacionalnom prvenstvu Francuske za muškarce, NM1. Savezni odbor, koji je zasjedao 18. septembra 2026, stoga se pridružuje prijedlogu miritelja CNOSF-a da se odbije zahtjev kluba za učešće u NM1.

Savezni odbor takođe konstatuje, suprotno određenim argumentima iznijetim u medijima nakon objavljivanja ovog prijedloga, da je miritelj detaljno obrazložio svoju odluku, kako sa formalnog, tako i sa suštinskog aspekta. Posebno je ocjenio da 'na osnovu razmjene informacija i suprotstavljenih elemenata koji su dostavljeni, ozbiljna sumnja u pouzdanost finansijske situacije ASM-a i dalje postoji', kao i da 'mjera koja je preduzeta ne samo da nije nesrazmjerna, već je, naprotiv, u potpunosti prilagođena i opravdana imajući u vidu cilj očuvanja regularnosti, integriteta i održivosti sportskih takmičenja, što spada u nadležnosti organa zaduženih za finansijsku kontrolu'.

Klub ima rok od 15 dana da se usprotivi prijedlogu pred CNOSF-om, nakon čega može da se obrati Upravnom sudu", navodi se.