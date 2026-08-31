Kakav šok u ABA ligi: Monako stiže na Jadran?

Monako poslao zahtjev za priključenje ABA ligi.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Monako je zvanično izbačen iz svih profesionalnih takmičenja u Francuskoj, a zbog finansijskog kolapsa će im biti onemogućeno da se nadmeću i u Evrokupu. Klub je dotakao dno, iako pojedini izvori tvrde da postoji određen izvor novca koji bi mogao da ih spase potpunog gašenja. Sada se pojavila i prilično nevjerovatna opcija, a to je da se tim iz Kneževine priključi ABA ligi.

Kako prenosi Sport klub, čelnici Monaka stupili su u kontakt sa kancelarijom ABA lige i izrazili interesovanje da se već ove sezone priključe regionalnom takmičenju. Takođe, spremni su da za ovaj ustupak ili "specijalnu pozivnicu" uplate pola miliona evra.

Situaciju komplikuje to što je format takmičenja uveliko poznat, kao i kompletan raspored za sezonu 2026/27, pa bi bilo veliko iznenađenje da dođe do krucijalnih izmjena. Prije svega, tome bi se usprotivili evroligaši koji i ovako imaju i previše mečeva tokom sezone, pitanje je kako "uklopiti" još utakmica u pretrpani raspored.

ABA liga je u posljednje dvije sezone pretrpjela velike reforme, priključili su se Dubai, Kluž, Vijena, Slovan, Bosna, pa ni dolazak Monaka ne bi bio preveliki potres, samo da početak sezone nije iza ugla.

Bosna u Evrokupu?

Nedavno su se pojavile vijesti da bi iz ove situacije željela da profitira Bosna, koja je od prošle sezone dio ABA lige i FIBA Evropa kupa. Kako je prenio "Meridian sport", trenutno je tim iz Sarajeva glavni kandidat da zamijeni Monako.

Da li postoji šansa i o eventualnoj rokadi kako se ne bi narušio sistem takmičenja, vidjećemo u narednim danima...