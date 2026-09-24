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Elajdža Brajant poredao evroligaše: Zvezda ispred Partizana, Hapoel među favoritima

Elajdža Brajant poredao evroligaše: Zvezda ispred Partizana, Hapoel među favoritima

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Lider Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant rangirao je klubove prema njegovoj procjeni koliko će šansi imati u sezoni 2026/27. Njegov tim je plasiran na najvišem mogućem mjestu, dok je Crvena zvezda u grupi B, a Partizan u grupi C

Elajdža Brajant poredao evroligaše: Zvezda ispred Partizana Izvor: Alter Photos / Sipa USA / Profimedia

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant napravio je svoju podjelu ekipa pred početak nove sezone Evrolige, a navijačima u Srbiji najzanimljivije su šanse Crvena zvezda i Partizan. Iskusni bek oba srpska predstavnika vidi u sredini svoje liste, ali ne i u istoj kategoriji.

Brajant je na svom jutjub kanalu svrstavao klubove u pet kategorija: S, A, B, C, D. Crvenu zvezdu svrstao u B kategoriju, zajedno sa ekipama Dubaija i Efesa. Partizan se, s druge strane, našao u C kategoriji, u društvu Barselone, Olimpije iz Milana, Valensije, Makabija, Bešiktaša, Žalgirisa i Bajerna.

Američki košarkaš je svoj Hapoel postavio veoma visoko - u sam vrh, odnosno S kategoriju. Društvo izraelskom klubu u ovoj grupi prave atinski Panatinaikos i aktuelni šampion Evrolige Olimpijakos iz Pireja.

U A kategoriji našli su se Fenerbahče i Real Madrid, dok je Brajant preostale ekipe rasporedio u C i D grupu. U posljednjoj kategoriji nalaze se ASVEL, Pariz, Baskonija i Virtus Bolonja.

Tabela Elajdže Brajanta: 

  • S - Hapoel, Panatinaiko i Olimpijakos
  • A - Fenerbahče i Real Madrid
  • B - Crvena zvezda, Dubai i Efes
  • C - Partizan, Barselona, Olimpija Milano, Valensija, Makabi, Bešiktaš, Žalgiris i Bajern
  • D - ASVEL, Pariz, Baskonija i Virtus

Šta očekujemo od Hapoela u novoj sezoni? 

Brajant je imao važnu ulogu u istorijskoj sezoni Hapoela, koji je debitantsku sezonu u Evroligi završio na šestom mjestu u ligaškom dijelu takmičenja sa skorom 23-15. Izraelski tim potom je eliminisan u plej-ofu od Real Madrida rezultatom 3-1.

Za Hapoel je sezona bila promjenjiva. Od zaleta na tabeli, do potpunog raspada u timu, pa se može reći da je krajnji rezultat bio više nego pozitivan za Dimitrisa Itudisa. Kad je u pitanju Brajant, on se, iako je u timu bio i Vasilije Micić, istakao kao lider. Prosječno je bilježio 15,4 poena, 5,2 skoka, 3,3 asistencije i 0,7 ukradenih lopti uz indeks korisnosti 19,6 na 38 utakmica Evrolige, što mu je donijelo mjesto u najboljoj petorci takmičenja.

A, da njegove partije nisu samo pusta statistika govori i plata koju Brajant ima u Hapoelu. Amerikanac je šesti najplaćeniji košarkaš Evrolige, a njegova plata iznosi između 3 i 4.3 miliona evra.

Tagovi

Elajdža Brajant Evroliga KK Crvena zvezda KK Partizan

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