Žalgiris gostuje Crvenoj zvezdi u prvom kolu Evrolige, meč je na programu u četvrtak u 20 časova, a tim koji stiže u Beograd neće biti nimalo lak plijen za izabranike Ibona Navara

Izvor: MN PRESS

Žalgiris je vjerovatno najpotcjenjeniji klub u Evroligi, a kad bi se dobro osmotrila imena na spisku Tomasa Masijulisa, jasno je da pred Crvenom zvezdom nije ni malo lak zadatak. Beogradski klub u četvrtak od 20 sati dočekuje ekipu iz Kaunasa u Beogradskoj areni i već sad je jasno da će to biti jedan od najintenzivnijih susreta u prvom kolu elitnog takmičenja. Oba tima imaju najveće ambicije u novoj sezoni, Žalgiris je i minule godine bio na korak od Fajnal-fora, dok su crveno-beli u pripremnom periodu pokazali jedno novo lice kluba sa Malog Kalemegdana.

O ekipi Žalgirisa malo ko govori na početku evroligaške sezone. Utisak je da je tim iz Litvanije potcijenjen, a to svakako ne bi smio da bude slučaj. Ipak, ono što smo vidjeli u pripremnim mečevima pokazuje da će Žalgirisu trebati još vremena da se uigra. Na četiri utakmice Zeleni iz Kaunasa su ostvarili tri pobjede i jedan poraz. Važno je pomenuti da su jednu izgubljenu utakmicu imali od jedinog evroligaša protiv kojeg su igrali, a to je ekipa Pariza.

Vidi opis Zvezda čeka najpotcjenjeniji tim Evrolige: Valančijunas stigao da "razgrće" do fajnal-fora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 20 / 20

Žalgiris je u posljednjem kontrolnom meču poražen od Pariza u tijesnoj završnici i uz zvuk sirene 83:82. S druge strane, Žalgiris je bio bolji od Sabaha 112:78, od Huventuda 82:77 i od Zeljija 97:85.

Problem za Žalgiris Ono što bi Žalgirisu moglo da predstavlja problem pred dolazak u Beograd jeste povreda Sejbena Lija. On je povrijedio zadnju ložu, pa je to razlog zbog kojeg je moguće da će propustiti meč.

Ko je došao u Žalgiris?

Bez mnogo dileme, najveće pojačanje Žalgirisa ovog leta je Jonas Valančijunas. Posle 14 godina provedenih u NBA ligi, iskusni litvanski centar odlučio je da se vrati u domovinu i karijeru nastavi u klubu iz Kaunasa. Njegov status u najjačoj ligi svijeta uoči nove sezone nije bio izvjestan, posebno imajući u vidu da mu uloga rezervnog centra i etiketa "zamene Nikole Jokića" nisu odgovarale. Sa 34 godine, Valančijunas je procijenio da je vrijeme za povratak u Litvaniju, gdje će svojim iskustvom pokušati da pomogne Žalgirisu u borbi na svim frontovima. Prošlu sezonu završio je sa prosjekom od 8,7 poena, 5,1 skoka i 1,2 asistencije za svega 13,4 minuta na parketu. Brojke možda ne djeluju spektakularno na prvi pogled, ali treba imati u vidu da su ostvarene u najjačoj ligi na svijetu, što dodatno govori o njegovom kvalitetu.

Sterling Braun je poslije Partizana odlučio da karijeru nastavi u Žalgirisu. Iza sebe ima još jednu dobru sezonu, tokom koje je na 37 utakmica prosječno bilježio 13,7 poena, 2,8 skokova i 2,3 asistencije. Statistika kaže da je napravio korak naprijed u odnosu na sezonu ranije, iako takav utisak možda nije uvijek bio vidljiv na parketu. Ipak, Braun donosi ono što svaki tim želi - borbenost, šut i kontinuitet. Riječ je o igraču koji rijetko propušta utakmice i koji može da iznese veliki broj minuta, čak i u zgusnutom rasporedu. Ako u Kaunasu ponovi partije na koje je navikao, Žalgiris je dobio veoma korisno pojačanje.

Još jedno izuzetno zvučno pojačanje je Karsen Edvards. Utisak je da Amerikanac voli te klubove sa margine, u kojima vremenom postaje apsolutni lider. Tako je prošle sezone vodio Virtus sa prosjekom od 17,3 poena i po 2,3 skoka i asistencije na 36 utakmica. Godinu prije toga proveo je u Bajernu, gdje je bio još bolji sa 20,5 poena.

Još jedno zanimljivo ime u novom Žalgirisu je Sejben Li. Amerikanac je prethodne dvije sezone proveo mijenjajući sredine, a posebno se istakao u Manisi, odakle je prešao u Makabi. Ipak, boravak u Evroligi nije prošao kako je očekivao, pa se vratio u Tursku, na mjesto gdje je ranije pružao odlične partije. Prošle sezone uslijedio je novi zaokret - Li je obukao dres Olimpijakosa, ali je zbog velike konkurencije ubrzo potražio novu sredinu i završio u Efesu. Kada se podvuče crta, sezonu je završio sa prosjekom od 8 poena, 1,1 skokom i 2,7 asistencija po utakmici.

Kaodiriči Akobundu-Ehiogu je Nigerijac koji ima 26 godina i u Žalgiris je stigao iz Manrese. Jasno je da će biti drugi centar i zamjena za Jonasa Valančijunasa, pa iako se ne očekuje mnogo od njega, imaće priliku da uči od jednog od najboljih litvanskih igrača svih vremena. Žalgiris je dao priliku i mladosti i u ekipu doveo momka koji ima 24 godine Mareka Blaževiča, koji će vjerovatno biti treći centar. Koliko povjerenja ovaj tim ima u Valančijunasa govori činjenica da su druga dvojica igrača na poziciji "pet" znatno manje iskusna od bivšeg igrača Denvera.

Marijus Grigonis će u novoj sezoni ponovo nositi dres Žalgirisa. Litvanski bek iza sebe ima iskustvo igranja za Panatinaikos, CSKA iz Moskve i Albu iz Berlina, a sada se vraća u klub u kojem je već ostavio trag. Prošla sezona u Panatinaikosu nije donijela veliku ulogu pod vođstvom Ergina Atamana, pa bi Grigonis u Žalgirisu mogao da dobije više prostora, posebno u domaćim takmičenjima.

Ko je ostao u Žalgirisu?

Vidi opis Zvezda čeka najpotcjenjeniji tim Evrolige: Valančijunas stigao da "razgrće" do fajnal-fora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ip / PA Images / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Bivši košarkaš Partizana Najdžel Vilijams-Gos oseća se slobodno u Litvaniji, pa je rešio da ostane dio kluba. Poslije karijere u Olimpijakosu, utisak je da se vrlo dobro snašao u zelenom dresu, pre godinu dana je bio jedan od oslonaca tima, sa prosjekom od 11,3 poena. Imao je i 2,5 uhvaćenih lopti, 3,7 asistencija i jednu ukradenu loptu po susretu, ali ono što brine jesu njegove česte povrede, pošto je na teren izašao 27 puta.

Maodo Lo će i naredne sezone biti dio Žalgirisa. Nijemac možda nije imao ulogu kakvu je ranije imao u Parizu, ali je u Litvaniji pružao konstantne partije. Prošle sezone je prosječno bilježio 7,5 poena, 2,1 skok i 2,6 asistencija za 18,4 minuta, uz odličnih 52 odsto za dva i 40 odsto za tri poena. Dres Žalgirisa zadržao je i Dastin Sleva. Posle iskustva u Parizu, Mursiji i Bešiktašu, Amerikanac se dobro uklopio u litvanski tim i posebno se istakao defanzivnim doprinosom. Prosečno je imao sedam poena i 3,5 skokova, uz važnu ulogu na poziciji krilnog centra.

U Žalgirisu je ostao i Dovidas Giedraitis, član kluba još od 2022. Iako nije među glavnim poenterskim opcijama, njegov značaj je veći u domaćim takmičenjima, dok ujedno donosi i dodatno iskustvo litvanskom dijelu ekipe. Tu je i Azuolas Tubelis, jedan od predvodnika litvanske reprezentacije. U kvalifikacijama nacionalnog tima je blistao sa 18,3 poena, 6,8 skokova i dve asistencije po meču, dok je u Evroligi prosječno bilježio 11,6 poena i 4,6 skokova.

Arnas Butkevičijus je i dalje u ekipi Žalgirisa, standardan igrač u rotaciji, sa sjajnim doprinosom u elitnom takmičenju. Sa njim na parketu biće i Deividas Sirvidis, koji će odigrati treću sezonu u klubu iz Litvanije, a, naravno, van granica domovine nije otišao i Edgaras Ulanovas. Bivši košarkaš Fenerbahčea je još jedan od pouzdanih košarkaša "sa klupe", bilježio je 5,2 poena, 2,3 skoka i 1,5 podeljenih lopti na 38 mečeva u elitnom takmičenju.

Ko je napustio Žalgiris?

Najveći udarac za Žalgiris predstavlja odlazak Silvena Fransiska, koji je tokom ljeta promenio čak dva kluba. Francuz je prvo potpisao za ASVEL, ali se potom predomislio i karijeru odlučio da nastavi u Panatinaikosu. Kaunas je ostao i bez Mozesa Rajta, još jednog važnog igrača iz prošle sezone. Amerikanac je bio među boljim pojedincima litvanskog tima, a sezonu je završio sa prosjekom od 13,2 poena i 6,6 skokova po utakmici.

Brazdeikis je karijeru nastavio u Unikahi, dok je Laurinas Birutis zadužio dres Saragose, a klub je na pozajmicu poslao Mantasa Rubštavičijusa, koji će naredne sezone igrati u Lijetkabelisu. Prema tome, možemo vidjeti da nema mnogo odlazaka iz Litvanije, pa je jasno da nema ni mnogo prepreka da tim nastavi u istom ritmu kao i prošle sezone, bez straha prema drugim timovima i uz mnogo dobrih mečeva nastavi da opravdava epitet "senzacije" takmičenja.

Kako izgleda tim Žalgirisa za sezonu 2026/27?

Bekovi/Pejmejkeri:

Najdžel Vilijams-Gos

Karsen Edvards

Sejben Li

Dovidas Giedraitis

Maodo Lo

Marijus Grigonis

Dejvidas Sirvidis

Sterling Braun

Krila:

Azuolas Tubelis

Dastin Sleva

Arnas Butkevičijus

Edgaras Ulanovas

Centri: