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"Njegova iznenadna smrt nas je sve pogodila": Tuga u porodici jednog od najuspješnijih trenera svih vremena

"Njegova iznenadna smrt nas je sve pogodila": Tuga u porodici jednog od najuspješnijih trenera svih vremena

Autor Nemanja Stanojčić
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Kris Spatola bio je poznati američki novinar i zet čuvenog trenera Majka Kžiževskog i njegova smrt šokirala je javnost u Americi.

Umro američki novinar i analitičar Kris Spatola Izvor: Lance King / Getty images / Profimedia

Američka košarkaška javnost ostala je u šoku zbog vijesti o smrti Krisa Spatole u 47. godini. Radi se o poznatom tamošnjem novinaru i analitičaru koji je ujedno i zet Majka Kžiževskog. Dio je porodice jednog od najuspešnijih američkih trenera svih vremena. Sve to ih je pogodilo...

"Nema dovoljno riječi kojima možemo da opišemo koliko nas je pogodila smrt našeg voljenog Krisa. Bio je divan suprug i otac i važan dio naše porodice. Zahvalni smo na porukama podrške, molitvama i svima koji su nas kontaktirali u ovom teškom trenutku. Molimo da poštujete našu privatnost, posebno kada je u pitanju Džejmi i njihovo troje predivne djece koji prolaze kroz nezamislivu bol i tugu", stoji u saopštenju porodice Kžiževski.

Njegova supruga je Džejmi Kžiževski Spatola, najmlađa ćerka Majka i Miki Kžiževski i sa Krisom ima troje djece Džona Dejvida, Mekenzi i Medelin. Uzroci smrti nisu saopšteni, bar ne za sada, navodi se samo da je "iznenadna smrt u pitanju".

Radio je i za "ESPN", bio je i u stručnom štabu "Djuk univerziteta" uz svog tasta Majka Kžiževskog, sa njim je bio i dio američke reprezentacije na Olimpijskim igrama 2008. godine i Mundobasketu 2010. godine kada su osvojena dva zlata.

Kris se i sam bavio košarkom, igrao je za koledž "Vest point" i tamo je na 10. mjestu po broju datih poena u istoriji tog koledža (1.543 poena).

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