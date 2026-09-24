Senzacionalan transfer u srpskom fudbalu: Bivši igrač Real Madrida potpisao za Dubočicu

Bivši igrač Real Madrida Serhio Santos potpisao je za Dubočicu i nastaviće karijeru u Leskovcu.

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Nekada je nosio dres Real Madrida i imao priliku da igra sa Vinisijusom žuniorom, Tibom Kurtoom, Lukom Jovićem i mnogim zvijezdama "kraljevskog kluba", a danas je u Leskovcu. Dubočica je saopštila da je novi fudbaler ekipe Serhio Santos Fernandez (25), desni bek koji ima upisan i nastup u jednom od najvećih evropskih klubova.

"Novi član našeg kluba je španski fudbaler Serhio Santos Fernandez. Ima 25 godina, igra na poziciji desnog beka, ponikao je u omladinskoj školi Reala i tokom boravka u slavnom španskom klubu je upisao i nastup za prvi tim. Tokom dosadašnje karijere sticao je iskustvo nastupajući za Mirandes, Mursiju, Alhesiras, Real Union i Himnastik iz Taragone. Takođe, nosio je dres mlađih reprezentativnih selekcija Španije, uključujući reprezentaciju do 20 godina. Serhio, dobro došao u Dubočicu!", stoji u saopštenju srpskog kluba.

Serhio je jedini nastup upisao na stadionu "Santijago Bernabeu" u ubjedljivoj pobjedi protiv Majorke u Primeri 22. septembra 2021. godine (6:1). Tada je ušao u igru u 80. minutu zajedno sa Lukom Jovićem. Zamenili su Naća Fernandeza i Karima Benzemu. Na terenu su bili Vinisijus, Tibo Kurtoa, Federiko Valverde, Eder Militao, David Alaba...

Poslije pet godina je u Leskovcu i pokušaće da "oživi karijeru" u srpskom klubu koji igra u Prvoj ligi Srbije. Nalaze se trenutno na devetom mjestu i poslije 10 odigranih kola imaju 14 bodova. Možda Serhio debituje već protiv Javora 28. septembra.