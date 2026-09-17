Hrvat napao navijača Crvene zvezde i bacio ga u more!

Haos je nastao u Hrvatskoj kada je jedan muškaraca prišao navijaču Crvene zvezde, tjerao ga da skine majicu i onda ga bacio u more.

Izvor: Shutterstock/Balate.Dorin/MN Press

Potpuni haos u Hrvatskoj, jedan navijač Crvene zvezda završio je u moru u Makarskoj. On je šetao ulicom u Dalmaciji sa majicom na kojoj su motivi crveno-bijelih. Tada je jedan muškarac prišao toj osobi i traži od njega da skine tu majicu, što je on odbio. Tada ga je gurnuo u more.

"Policijski službenici su u 12.30 uhapsili muškarca za kog postoji sumnja da je odgurnuo u more muškarca koji je bio odjeven u majici stranog fudbalskog kluba. Prema do sada utvrđenim informacijama muškarac je zatražio od oštećenog da skine majicu. Kada je odbio to da učini, gurnuo ga je u more. Muškarac koji je odgurnut u more nije zadobio povrede", stoji u saopštenju koje je objavio portal "Makarska danas".

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Na majici je pored motiva Crvene zvezde stajao i citat legendarnog Ljube Tadića. Pisalo je "Nema velike ljubavi bez velike radosti, ali i bez velike patnje. E, to vam je Crvena zvezda".

Sreća u svemu tome je da nije došlo do povreda. Policija je brzo došla na lice mjesta i uzela izjave. Navodno je to uradio navijač splitskog Hajduka.

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