Albert Rijera ima novu brigu: Euforija u Turskoj, stigao je ključni čovjek poslije Salaha

Trabzon će sa novim trenerom na megdan Crvenoj zvezdi.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde će se ove sezone takmičiti u trećem po rangu evropskom takmičenju, Konferencijskoj ligi, a jedan od rivala u grupnoj fazi im je turski Trabzon.

Koliko ozbiljan tim je u pitanju, govori i to što su ovog ljeta obezbijedili potpis jednog od najboljih fudbalera na svijetu, Egipćanina Mohameda Salaha. Osim njega, sklopili su konkurentan tim, a sa klupe će ih predvoditi njemački stručnjak Tomas Rajs.

Turski klub je saopštio da će Rajs u četvrtak popodne biti zvanično promovisan, a on je na mjestu trenera Fatiha Tekea, koji je smijenjen 1. septembra poslije loših rezultata turskog kluba na startu sezone. Rajs je ranije trenirao Ludogorec, Samsun, Šalke i Bohum.

Trabzon nije za šalu

Turska je postala sve popularnija destinacija za dokazane evropske asove, a pored Dušana Vlahovića, Mohamed Salah je dobro uzdrmao svijet fudbala. Legendarni as je trenutno najplaćeniji igrač u Evropi sa platom od 10.000.000 evra, bonusom za potpis od 14.000.000, a na sve to ima obećane premije i tretman kao da je u najmanju ruku kralj.

Crveno-bijeli ne bi smjeli da strepe samo od Salaha, pošto je turski tim potrošio još 44.420.000 evra na ostala pojačanja. Među njima su Fabinjo, Šimšir, Saviolo...

Crvena zvezda je prije četiri sezone odmjerila snage sa Trabzonom u Ligi Evrope, kada su timovi zabilježili po jednu pobjedu od 2:1, na domaćim terenima.

Izabranici Alberta Rijerte će kod kuće igrati protiv Kopenhagena, Trabzona i Intera Eskaldes (Andora), a gostovaće Gentu, Luganu i Iberiji (Gruzija), a Turci će im biti daleko najteži izazov.

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