Norvežani nakon horora nude 5.000 evra i izvinjenje: BL Volej odbio nepristojnu ponudu!

Banjalučki klub saopštio da je dobio novčanu ponudu od norveške produkcijske kuće koja je izazvala skandal na turniru u Zavidovićima.

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Nakon što su odbojkašice Banjaluka Voleja i ORT Novo Sarajevo preživjele šok zbog uznemirujućeg performansa sa "krvavim sudijom“na turniru u Zavidovićima, norveška produkcijska kuća koja je stajala iza performansa ponudila je klubu 5.000 evra uz izvinjenje. Međutim, iz Banjaluka Voleja poručuju da novac neće prihvatiti.

„Dobili smo ponudu od 5.000 evra i izvinjenje produkcijske kuće da su prenaglili i da nisu znali da su tu djeca. U ovom momentu nismo još zvanično odgovorili na mejl, ali ja kažem da ću to odbiti, jer ljudsko dostojanstvo ne može da se plaća novcem. Još nešto, ova zemlja je toliko natopljena krvlju da je ta kesica krvi došla kao kap koja je prelila čašu. Neko je morao razmišljati o sportistima, o maloljetnoj djeci. Takvim scenama nije mjesto na sportskim terenima, pogotovo na odbojkaškim terenima – poručio je Draško Madžar, predsjednik Banjaluka Voleja, prenosi „Glas Srpske“.

Iako je proteklo već nekoliko dana djevojke se i dalje suočavaju sa strahom, a pojedine su imale snažne napade panike i noćne more.

"Svi smo preživjeli ogroman stres. Pojedine djevojke imale su izrazite napade panike koji su trajali sat i nešto poslije događaja. Mnogi su sanjali, imali noćne more i slično. Jednostavno ćemo morati potražiti stručnu pomoć, psihijatra i psihologa“, dodao je Madžar.

Jedna od odbojkašica Banjaluka Voleja, Andrea Šantić, potvrdila je da se atmosfera u ekipi još nije vratila u normalu.

"Prošlo je već nekoliko dana od turnira, ali cure još uvijek nisu došle do toga da se osjećaju okej. Još uvijek postoji neki strah na terenu, kako kod djevojaka, tako i kod trenera. Nije nam svejedno, jer se sve desilo na sportskom događaju na koji smo došli da se takmičimo i družimo sa ekipama sa kojima igramo već nekoliko sezona. Došli smo da odigramo lijep, prijateljski turnir, a desilo se to što se desilo. Još uvijek nismo došle sebi i trebaće nam vremena", rekla je Šantićeva.

Dodatnu pažnju privukla je i činjenica da su osobe koje su se predstavile kao norveške "sudije" izašle u zvaničnoj opremi Sudijske organizacije Odbojkaškog saveza FBiH.