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Klop napravio skandal i isprozivao novinara: "Patetično je da tako zarađuješ za život"

Klop napravio skandal i isprozivao novinara: "Patetično je da tako zarađuješ za život"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Jirgen Klop je na konferenciji za medije napravio skandal i javno isprozivao jednog od poznatijih njemačkih novinara Florijana Pletenberga zbog ranije objave spiska.

Klop napravio skandal i isprozivao novinara Izvor: Gerhard Schultheiß / imago sportfotodienst / Profimedia

Jirgen Klop objavio je dva spiska reprezentacije Njemačke u Ligi nacija. Jedan važi za mečeve protiv Holandije i Grčke (24. i 27. septembra), drugi za duele sa Srbijom i Grčkom (1. i 4. oktobra). Tim povodom održao je i konferenciju za medije na kojoj je žestoko isprozivao jednog od najpoznatijih njemačkih novinara.

Florijan Pletenberg je bio jedan od novinara koji je ranije objavio spisak igrača koje će Klop da objavi. I to mu je žestoko zasmetalo, iako je novinar samo obavljao svoj posao.

"Pričao sam sa Feliksom Kajdelom (vezni fudbaler Elversberga prim.out) sinoć i pitao sam ga kako je izgledalo posljednjih 16-17 sati kada je neko objavio da će da bude u timu. Želim da kažem javno da me boli briga što je objavljeno ranije. Nemam apsolutno nikakav problem sa tim. Ali, smatram da je po malo patetično da zarađuješ za život tako što objavljuješ stvari ranije, prije nego što bi ljudi trebalo da ih znaju. Kako god", poručio je Klop.

Tagovi

Jirgen Klop fudbal

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