Incident u Zavidovićima ne smije više nikad da se ponovi: Sport nije rijaliti

Oštre reakcije iz Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske nakon dešavanja na odbojkaškom turniru u Zavidovićima.

Izvor: Srna

Pomoćnik ministra za sport Republike Srpske Danijela Ćapin rekla je danas da se neprimjereni sadržaji i dešavanja na odbojkaškom turniru u Zavidovićima ne smiju više nikad ponoviti ni na jednom sportskom terenu.

"Sport nije rijaliti program, a djeca su ljudska bića u osjetljivom uzrastu kojima treba da omogućimo normalno i zdravo odrastanje uz sport, a ne stres i zlostavljanje", rekla je Ćapin novinarima nakon razgovora sa predstavnicima Univerzitetskog odbojkaškog kluba "Banjaluka volej", čije su odbojkašice učestvoavle na ovom turniru.

Prema njenim riječima, ko smatra da su eksperimenti iz Zavidovića prikladni nema mu mjesta u sportu.

"To je stav Republike Srpske", poručila je Ćapin.

I ovaj događaj je, istakla je Ćapin, pokazao da je resorno ministarstvo na pravom putu kada insistira da sa djecom u sportu rade profesionalci i edukovana lica, ističući da se taj pravilnik privodi kraju.

"Klub ima našu punu podršku, a želim reći da smo se i službeno obratili Odbojkaškom savezu BiH i prema informacijama kojima raspolažem pokrenut je postupak utvrđivanja odgovornosti. Ovaj slučaj ćemo sigurno ispratiti do kraja", rekla je Ćapin.

Izvor: Srna

Predsjednik UOK "Banjaluka volej" Draško Madžar istakao je da im je institucionalna podrška u ovom momentu izuzetno značajna.

"Sva odbojkaška javnost osudila je ovaj događaj. Moram reći da smo dobili ponudu od 5.000 evra i izvinjenje produkcijske kuće iz Norveške koja je izvela performans, ali tu ponudu ću svakako odbiti jer se ljudsko dostojanstvo ne može plaćati novcem. Neko je morao razmišljati o sportistima i maloljetnoj djeci jer sigurno takvim scenama nije mjesto na sportskom terenu", istakao je Madžar.

On kaže da će klub obezbijediti igračicama ljekarske preglede jer su imale ozbiljne napade panike i stres koji nije lako prevazići.

Odbojkašica banjalučkog kluba Andrea Šantić zahvalila je na podršci Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

"To nam se desilo na terenu gdje smo došli da odigramo prijateljski meč. Još se ne osjećamo dobro ni na terenu ni u svakodnevnom životu i trebaće nam vrijeme da to prevaziđemo", rekla je Šantićeva.

Na ženskom odbojkaškom turniru u Zavidovićima u nedjelju, 13. septembra, mlade odbojkašice Univerzitetskog odbojkaškog kluba "Banjaluka volej" bile su izložene neprimjerenim sadržajima, stresu i dešavanjima koja nemaju nikakve veze sa odbojkom.

Sportski događaj u organizaciji Odbojkaškog kluba "Krivaja" iz Zavidovića pretvorio se u incident koji je izazvao oštre reakcije javnosti, sportskih saveza i nadležnih ministarstava.