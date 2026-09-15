"Svi smo u šoku!" Turnir u Zavidovićima obilježio skandal: Krv, perje i striptiz na odbojkaškoj utakmici?!

Nevjerovatno je šta se dešavalo na turniru na kojem je, između ostalog, nastupao i BL Volej.

Izvor: Promo/BL Volley

Odbojkašice BL Voleja učestvovale su nedavno na turniru u Zavidovićima, koji će pokušati što prije da zaborave. I to ne zbog odbojke...

Prema pisanju Glasa Srpske, ono što je trebalo da bude običan pripremni turnir pretvorilo se, prema riječima ljudi iz banjalučkog kluba, u nešto što je kod mladih sportistkinja izazvao strah, stres a, kod nekih, čak i napade panike.

Ovaj list navodi da su igračice, među kojima su bile i maloljetnice, bez znanja i pristanka bile uključene u svojevrsni socijalni eksperiment. Organizatori su, zajedno sa grupom Norvežana prisutnih na turniru, osmislili eksperiment koji je uključivao različite režirane situacije. Niko iz klubova nije bio obaviješten, niti je dao pristanak da igračice budu dio takvog scenarija.

"Osjećali smo se kao da smo bili u nekom paralelnom univerzumu. Desilo se nešto što nije smjelo da se dogodi ni na jednom sportskom događaju, bilo gdje. Možete zamisliti kako je bilo igračicama koje imaju 14, 15 ili 16 godina, ali i seniorkama i odraslim ljudima. Jednostavno, niko nije očekivao ništa slično", rekao je predsjednik BL Voleja Draško Madžar za Glas Srpske.

Podvukao je da su dodatne sumnje izazvale neobične okolnosti od samog početka turnira. Učesnicima su, kako kaže, organizatori predstavili osobe kao sudije iz Norveške, ali se ubrzo ispostavilo da njihovo znanje i iskustvo u odbojci ozbiljno dovode u pitanje takvu tvrdnju.

"Već na drugom poenu shvatili smo da ljudi koji sude nemaju nikakve veze sa odbojkom, a pogotovo da nisu sudije. Međutim, pokušali smo da istrpimo do kraja, i pored katastrofalnog suđenja koje je izazivalo revolt i jedne i druge ekipe. U jednom momentu 'sudija' je krenuo da pada sa stolice, koja je lancem bila vezana za odbojkaški stub, pa smo se uplašili da se lanac nije otkačio i da ga je zaista povrijedio. Bio je krvav, krvava mu je bila majica, lice. Odmah sam skočio da mu pomognem, prvo što sam pokušao da vidim jesu oči, da utvrdim da li je stvarno došlo do povrede. Međutim, nijednog momenta nisam uspio da ih vidim, jer ih je zaklanjao rukom i sve je ukazivalo na to da je povrijeđen", rekao je Madžar, nastavivši:

"Kasnije se 'sudija' tako krvav mazao perjem. A kao šlag na tortu uslijedio je egzibicionizam, kada se skinuo i djeci i publici pokazivao zadnjicu u 'tangama'. Katastrofa. U dogovoru sa ekipom ORT-a, sve smo prijavili nadležnoj policijskoj upravi u Zavidovićima. Međutim, nećemo se zaustaviti na tome. Zanima nas istina i nekakav vid satisfakcije za djecu. Moj prvi prijedlog i savjet je da svi odemo na psihijatrijski pregled, jer smo doživjeli ogroman šok, pogotovo djeca. Želimo da vidimo koliko je taj događaj uticao na mentalno zdravlje svih nas. O nekim daljim koracima ćemo odlučiti nakon toga, a konsultovaćemo i advokata da vidimo koji su eventualni pravni koraci i protiv koga", istakao je prvi čovjek kluba iz Banjaluke.

Jedan od organizatora turnira u Zavidovićima, pored domaćina OK Krivaja, bio je i Armin Mujkić, nekadašnji sudija, a danas delegat na premijerligaškim mečevima. Priznao je u razgovoru za Glas da je znao da će biti izveden neki performans, ali ne i ono što je viđeno u dvorani.

"Moj prijatelj koji je povezan s njima, kontaktirao me je u martu, aprilu i predložio je saradnju s Norvežanima. Rečeno mi je da njih devetoro dolazi da snimaju prirodne ljepote BiH, te da su izuzetno popularni. U pitanju je najpoznatija produkcijska kuća u Norveškoj. Rečeno mi je da je u pitanju razmjena sudija, da će suditi njihovi ljudi i da će naši pomoći. Poslije sam i sam shvatio da nisu prave sudije. U toku utakmice htio sam glavnog da skinem sa stolice, odgovorio mi je: 'Još samo dva poena'. Nije htio sići. Predsjednik Krivaje Asmer Mujanović i ja smo otišli poslije svega u hotel, nema šta im nismo izgovorili. Kad smo im zaprijetili policijom, njihov glavni režiser je rekao da je glumac uradio sve na svoju ruku", rekao je Mujkić, dodavši:

"Tražiću i ja pravdu na sudu, izgubio sam ugled. Bio sam i kod advokata u Zenici. Ona mi je rekla da ne zna po čemu da postupi. Iskreno, znao sam da će biti neki šou, ali sve ovo što se desilo, zaista nisam. Obećali su da će sve biti ok, da će nam dati novac, biti sponzori turnira. Htjeli su i da novčano nagrade sve tri ekipe, napravljeni su ugovori. Obećali su da će naša djeca ići na ekskurzije. Poslije utakmice je trebala biti zabava za sve. Pretjerali su. Trebalo se sve snimljeno emitovati, ukoliko sve tri ekipe dozvole. Trebala je biti pozitivna priča."

U šoku je i trener ekipe ORT Novo Sarajevo Armin Bukvić.

"Sve što su vam rekli iz Banjaluka Voleja, tako je i bilo. Iskreno, ne znam šta bih vam više dodao. I dalje smo u šoku i nadam se da se ovo nikome više neće ponoviti. To nije bila ni neslana šala, to je bio horor za sve normalne ljude u dvorani."

(mondo.ba/Glas Srpske)

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