Ovako će izgledati Nacionalni stadion Srbije: UEFA ga stavila uz rame Nou Kampu

Nacionalni stadion Srbije u Surčinu biće domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, pogledajte gdje će biti odigran taj meč.

Izvor: Ministarstvo finansija Srbije

Nacionalni stadion Srbije u Surčinu ugostiće 2029. najveću utakmicu u Srbiji u 21. vijeku, finale Lige Evrope. UEFA je zvanično saopštila tu vijest u sklopu najava domaćinstava finala za naredne dvije godine:

2028: Liga šampiona - Minhen (Alijanc arena), Liga Evrope - Bukurešt (Nacionalna arena), Konferencijska liga - Torino (Juventus arena)

2029: Liga šampiona - Barselona (Kamp Nou), Liga Evrope - Beograd (Nacionalni stadion), Konferencijska liga - Budimpešta (Puškaš arena)

Izvor: UEFA

Na taj način postalo je definitivno da će Beograd ponovo biti važan na evropskoj fudbalskoj mapi i da će novi dom srpske reprezentacije do tada biti u punoj upotrebi. Podsjetimo se kako će izgledati Nacionalni stadion:

Španci dizajnirali Nacionalni stadion u zelenilu

Nacionalni stadion Srbije je u izgradnji u Surčinu i imaće 52.000 sjedećih mjesta, raspodijeljenih na više nivoa. Spoljašnjošću stadiona prostiraće se drveće i žbunje, što je takozvani ekološki dizajn "bašte", koji je osmislio španski studio "Fenvik Iribaren".

Kompanija koja je dizajnirala tri stadiona za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022, uključujući i famozni stadion "od kontejnera". Španske arhitekte i dizajneri predvidjeli su stadion na četiri prstena, koji će biti podržan "kablovima", a okružen stotinama stabala drveća.

Budući dom reprezentacije Srbije, a vjerovatno (bar povremeno) i najvećih srpskih klubova biće jedan od najljepših u Evropi i njegove konture već mogu vidjeti svi koji iz vozila prolaze obilaznicom oko Beograda.

Stadion će se protezati na 32 hektara i imaće tri prstena obima oko 720 metara, koji će se oslanjati na 44 stuba visine do 40 metara. Poseban dio projekta predstavljaju zeleni prstenovi oko stadiona, čija će površina iznositi oko 5.000 kvadratnih metara. Jedna od važnih karakteristika stadiona biće hibridna trava, odnosno najsavremenija podloga kada je riječ o otpornosti, ekonomičnosti i održavanju.

Beograd prvi put u vijeku domaćin evropskog spektakla

Glavni grad Srbije, nekad Jugoslavije, bio je prije pola vijeka domaćin velike međunarodne evropske utakmice u Beogradu, u kojoj nisu igrali srpski timovi Zvezda i Partizan. Bilo je to finale Evropskog prvenstva na stadionu Crvene zvezde, u kojem je Čehoslovačka pobijedila Zapadnu Njemačku na penale.

Tri godine ranije, 1973, "Marakana" je bila domaćin evropskog spektakla i u klupskoj konkurenciji. Ajaks je pobijedio Juventus u Zvezdinom domu, predvođen Johanom Krojfom. Više od 50 godina kasnije, postalo je definitivno da će se najbolji klupski fudbal kontinenta igrati u glavnom gradu Srbije.

Pogledajte 00:13 Radovi na izgradnji Nacionalnog stadiona Izvor: Kurir/Petar Aleksić Izvor: Kurir/Petar Aleksić

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