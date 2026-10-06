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Jedan od najvećih u istoriji se poklonio Nikoli Jokiću: "Taj potez nije lako izvesti ni u praznoj sali"

Jedan od najvećih u istoriji se poklonio Nikoli Jokiću: "Taj potez nije lako izvesti ni u praznoj sali"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić oduševio je svet košarke spektakularnim dodavanjem iza leđa, a kapu mu je skinuo i veliki Stiv Neš, jedan od najvećih dodavača u istoriji košarke.

stiv nes o jokicevom dodavanju iza ledja Izvor: Instagram/Screenshot

Nikola Jokić oduševio je cijeli košarkaški svijet dodavanjem iza leđa na pripremnoj utakmici Denver Nagetsa i Jute Džez. I dvostruki NBA MVP Stiv Neš (52) ostao je bez teksta i to priznao američkim novinaru Zeku Louu.

"Stive, ne znam da li sam ikad vidio takvo dodavanje, a ti si jedan od najboljih dodavača u istoriji košarke", pitao ga je čuveni autor i podkaster.

Kanađanin je morao da se saglasi.

"Mnogo igrača, posebno mnogo velikih dodavača to vide, ali potpuno je druga stvar da to uspiju da urade. Bio je gurnut skoro u sam ćošak i onda je uz liniju poslao ka drugom ćošku. To nije lako uraditi ni u praznoj sali, pa vjerujem da je mnogo dodavača to vidjelo i pomislilo 'Hm, ovaj igrač ispred mene stoji malo 'visoko', mogao bih da je probacim do tamo, ali dok se okrenem i to uradim, on više neće stajati na istom mjestu i presjeći će'", rekao je bivši as Dalasa, Finiks Sansa i Lejkersa.

Jokić dodao kako je jedino mogao

Nikola Jokić asistencija iza leđa za Kema Džonsona.
Izvor: Youtube / Bleacher report

Neš je objasnio da je Jokić izveo dodavanje na jedini mogući način.

"To može da se uradi samo na jedan način - da sakrijete to dodavanje i da ga brzo izvedete iza leđa, tamo gdje niko ne gleda i ne očekuje da ćete tako to izvesti. Sakrio je loptu noseći je od svog pupka do trenutka kada defanzivac zaista može da je vidi. A, odbrana je vjerovatno neće vidjeti sve dok ona stigne do sredine reketa. Tada je prekasno", kazao je najbolji igrač NBA za 2005. i 2006. godinu.

Stiv Neš dobro zna kako se dodaje

Legendarni kanadski plejmejker završio je karijeru 2015. na deobi 4. mesta najvećih dodavača u istoriji NBA lige. Bio je najbolji asistent lige u pet različitih sezona i tako se uvrstio među najbolje koji su ikad igrali.

  1. Džon Stokton - 9 sezona najbolji dodavač (1988 - 1996)
  2. Bob Kuzi - 8 (1953 - 1960)
  3. Oskar Robertson - 6
  4. Džejson Kid 5
    Kris Pol 5
    Stiv Neš 5
  5. Medžik Džonson - 4
    Kevin Porter - 4
  6. Ražon Rondo - 3
    Rasel Vestbruk - 3
  7. Džejms Harden - 2
    Endi Filip - 2
    Gaj Rodžers - 2

Bonus video: Jokićeva asistencija za sva vremena

(MONDO)

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Tagovi

Stiv Neš Nikola Jokić NBA liga

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