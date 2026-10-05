Nikola Jokić u prvom meču sezone izveo asistenciju godine (VIDEO)

Nikola Jokić oduševio je publiku asistencijom iza leđa na prvoj predsezonskoj utakmici protiv Jute, iako je Denver izgubio 109:97.

Izvor: Screenshot/YouTube/Bleacher Report

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći prvu predsezonsku utakmicu za Denver protiv Jute i već je uspio da upiše najbolju asistenciju godine. Već na polovini prve četvrtine, Nikola Jokić je asistirao Kemu Džonsu na način zbog kog je publika skočila na noge, a komentatori su počeli da "trljaju oči".

Jokić je bio u lijevom uglu, okrenut leđima Kemu Džonsonu pošto ga je čuvao Lauri Markanen, a onda je uspio da iza leđa baci loptu u suprotan ugao. Džonson je strpljivo čekao u desnom korneru i dobio je savršeno dodavanje. Pogledajte taj potez:

Nikola Jokić asistencija iza leđa za Kema Džonsona. Izvor: Youtube / Bleacher report

Svi su skočili sa svojih mjesta u hali i jedva su čekali da pogledaju usporeni snimak, pošto je ono što je Jokić uradio zaista za nevjericu - i pitanje je da li iko sem njega u NBA ligi umije to da ponovi. Tako je već u predsezoni zadao zadatak svima, pošto će sigurno još mnogo puta probati ovu akciju kada krenu takmičarske utakmice.

Kako je Jokić igrao protiv Jute?

Juta je na kraju pobijedila Denver 109:97 u meču koji je odigran u Koloradu (ne u dvorani Denvera), a Jokić je meč završio sa tri poena, sedam asistencija i tri skoka. To je sve ostvario za 15 minuta na parketu, dok je dodao i jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Ipak, nije bilo potrebe da igra duže, pošto Adelman želi da vidi sve igrače i plan je da ih ne preoptereti.

Tako je Jokić najviše igrao na početku meča kada je u prvoj dionici podijelio pet asistencija, između ostalog i pomenutu za Kema Džonsona.

Nikola Jokić protiv Jute Izvor: YouTube/@MrBuckBuckClips

Najefikasniji u timu Denvera bio je Džulijan Strouter sa 14 poena, Eron Gordon je dodao 12, na osam su stali Kem Džonson i Tajus Džouns, a po šest su dali Kristijan Braun i Kem Vitmor. Posle dugo vremena vratio se i Daron Holms koji je ubacio jedan poen, dok su zaigrala i pojačanja - Marvin Begli (5 poena, sedam skokova) i Alfa Dijalo (dva poena, tri skoka, dvije asistencije.

Kad počinje NBA liga?

Denver će u predsezoni igrati još jednom protiv Jute (7. oktobar), pa Čikaga (12. oktobar), L.A. Klipersa (15. oktobar) i L.A. Lejkersa (17. oktobar), a zatim kreću takmičarske utakmice. NBA liga zvanično startuje 20. oktobra, dok tri dana kasnije Denver igra svoju prvu utakmicu - protiv prvaka iz 2025. godine: Oklahome.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:29 Cela Arena skandira Jokiću: MVP, MVP, MVP Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)