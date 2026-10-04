Tajris Rajs: "Potpuno su promašili šta je Nikola Jokić htio da kaže"

Tajris Rajs brani Jokića od uvreda bivših NBA igrača. Ukazujući im na to da su promašili suštinu njegove poruke o evropskoj i američkoj košarci.

Izvor: YouTube/screenshot/MN Press

Bivši šampion Evrolige sa Makabijem, Tajris Rajs (39), stao je u odbranu Nikole Jokića. Reagovao je nekad sjajni američki plejmejker na oštre riječi koje je Demarkus Kazins uputio Srbinu kao odgovor na Nikolinu da bi svi u NBA trebalo bar na pola godine da igraju u Evroligi.

„Potpuno su promašili suštinu onoga što je on (Nikola Jokić) govorio”, poručio im je Tajris Rajs, MVP Fajnal-fora Evrolige 2014, prvak Evrokupa 2015. i MVP FIBA Lige šampiona 2019.

Šta je "Bugi" Kazins oštro odgovorio Jokiću?

Izvor: Profimedia

Nekadašnji lider Sakramento Kingsa, ali i rezerva Nikoli Jokiću u Denveru, Demarkus Kazins, kazao je: „To gdje smo mi sada (NBA), to je mjera za dobru košarku. Mi smo to sanje učinili dobrim. Biće tako sve dok to zlato ne osvoji neka druga zemlja i dok to ne uradi nekoliko puta uzastopno. Ne pričam o tome da neko povremeno osvoji, već da neko dominira kao mi, svaki put. Sve dok se to ne dogodi, neću da čujem jeena poređenja. Mi smo mjera za ovaj sport, jednostavno je”, govorio je Kazins.

Na tom mjestu se u razgovor uključio i Nik Jang, takođe bivši NBA igrač.

„To (što je Jokić rekao) je nepoštovanje. Uz svu podršku koju su dobili, MVP nagrade koje smo ti dali, svi ti ljudi u medijima te hvale i govore da je Jokić bolji od Šeka i ostalo. A da mi odemo tamo da igramo? To samo pokazuje to kakav je on”, oštar je bio i on.

Onda je i domaćin razgovora i voditelj podkasta Gilbert Arenas „uskočio”. I on je bivši NBA košarkaš i ni on nije shvatio ono što je Jokić rekao.

„Kada pominje reprezentacije i to da oni ne mare za statistiku... Ne mari ni američka reprezentacija, tako smo vam isprašili gu*ice i osvojili zlato. Ako je to ono što pričaš. A, ako pričaš o Evroligi, mi ne moramo tamo da igramo. Naše smeće odlazi tamo i najbolji su u Evroligi, ljudi koji nemaju mjesto u NBA. Amerikanci su najbolji u tim zemljama. Odakle je Jokić? Vjerovatno je Amerikanac glavni strijelac tamo. Momci koji ovdje ne mogu da izbore mjesto odu tamo i zarađuju novac”, vikao je i on u studiju.

A, šta je Jokić zapravo rekao?

Vidi opis Tajris Rajs: "Potpuno su promašili šta je Nikola Jokić htio da kaže" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Nikola Jokić ni na trenutak nije rekao, ni pomislio da kaže da je evropska košarka bolja od američke, niti da u bilo kom smislu mogu da se mjere. Govoreći o Evropi, htio je da kaže da je u Evropi svaki meč bitan, za razliku od Amerike. To je ono što Kazins, Jang i Arenas nisu shvatili ili nisu htjeli da shvate da bi napali Nikolu.

Ovo je Nikolina izjava: „Što se tiče nastupa u Evropi i nastupanja za reprezentaciju – najvažnije je da pobijedite. Ovdje možete vidjeti određene igrače koji moraju da šutnu određeni broj puta, da postignu određeni broj poena, da razmišljaju o svojoj statistici, ali u reprezentaciji i u Evropi je najvažnija stvar pobijediti. Poželio bih da svaki NBA igrač ode na šest mjeseci u Evropu, samo da vidi pod kakvim pritiskom tamo igrate.”

„U srijedu igrate protiv Olimpijakosa, pa kod kuće protiv Zvezde ili Partizana i ako doživite tri poraza u nizu, onda ste pod velikim pritiskom. To je tamo velika stvar i ljudi to shvataju veoma ozbiljno, sa mnogo ponosa. Zaista bih volio da NBA igrači igraju šest mjeseci u evropskoj košarci”, izjavio je Nikola Jokić.

Nisu svi dobronamjerno reagovali na ove njegove riječi, već su ih pogrešno, pa i zlobno tumačili.

Bonus video:

Pogledajte 00:12 Nikola Jokić stigao na okupljanje reprezentacije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)