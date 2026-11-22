Andrija Živković postigao je het-trik za PAOK u pobjedi nad Kifisijom, nekoliko dana nakon produženja ugovora sve do 2031. godine.

Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski fudbaler Andrija Živković (31) bio je u nedjelju trostruki strijelac za PAOK u pobjedi nad Kifisijom rezultatom 4:0 u meču 11. kola grčke Superlige. PAOK je sad četvrti sa 22 boda, osam manje od lidera Panatinaikosa.

Živković je pogađao gol gostiju u 4. i 55. minutu iz igre, a u 73. je realizovao penal i odmah poslije toga izašao iz igre. Het-trik 30-godišnjeg Srbina stigao je samo dva dana poslije produžetka ugovora do juna 2031. godine, kada će imati 35 godina.

Četvrti gol za PAOK u 51. minutu dao je nekadašnji napadač Crvene zvezde Šerif Ndiaje, a igrač gostiju Rošon van Ejima je olakšao posao domaćinu jer je u 19. minutu dobio direktan crveni karton.

Živković - kapiten i legenda kluba

Vidi opis Het-trik Andrije Živkovića poslije "doživotnog" ugovora: Pogodio i ljubimac navijača Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: UMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Marko Lukunic / Pixel Media / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Krilni srpski napadač član je PAOK-a još od 2020. godine i u tom timu je postao šampion Grčke 2024, osvajač Kupa Grčke 2021. i jedan od značajnijih igrača u novijoj istoriji kluba. Proglašavan je i za najboljeg igrača kluba 2024, a ove sezone igra zaista sjajno, jer je već postigao sedam golova uz isto toliko asistencija u 17 nastupa.

(MONDO/Tanjug)